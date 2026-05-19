الدفاع السورية: مقتل جندي وإصابة آخرين جراء انفجار سيارة مفخخة في دمشق

قالت وزارة الدفاع السورية، إن إحدى مجموعات الجيش اكتشفت عبوة ناسفة معدة للتفجير قرب أحد المباني التابعة لوزارة الدفاع بمنطقة باب شرقي في العاصمة دمشق.

وأشارت في بيان، نقله موقع «تلفزيون سوريا»، اليوم الثلاثاء، إلى التعامل مع العبوة بشكل فوري ومحاولة تفكيكها قبل أن تنفجر سيارة مفخخة بنفس المنطقة، ما أدى لاستشهاد جندي وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.

وأفادت وسائل إعلام سورية، مساء الثلاثاء، بدوي انفجار عنيف قرب حي «باب شرقي» في العاصمة دمشق.

وأشار تلفزيون سوريا، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إلى سماع دوي انفجار قوي تلاه إطلاق نار في حي باب شرقي.

فيما نقلت وكالة «رويترز» عن مصدر عسكري قوله إن عبوة ناسفة زُرعت داخل سيارة استهدفت مركز إدارة التسليح.

ولفتت مصادر محلية إلى استنفار أمني كبير وقطع الطرقات في منطقة باب شرقي والدويلعة والطريق المؤدي إلى طريق المطار عقب الانفجار