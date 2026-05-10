الدفاع الكويتية: رصد عدد من المسيّرات المعادية داخل المجال الجوي الكويتي

صرّح المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع بدولة الكويت العقيد الركن سعود العطوان -نقلًا عن وكالة الأنباء الكويتية “كونا”-، بأن القوات المسلحة الكويتية رصدت فجر اليوم الأحد، عددًا من المسيّرات المعادية داخل المجال الجوي الكويتي، وتم التعامل معها وفق الإجراءات المعتمدة.

وأكد العطوان أن القوات المسلحة بدولة الكويت تؤكد جاهزيتها الكاملة للحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين.