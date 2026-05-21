وزير الداخلية يقف على جاهزية قوات أمن الحج واستكمال استعداداتها لموسم حج 1447هـ الدفاع المدني يستعرض التقنيات الحديثة في ملتقى إعلام الحج 1447هـ ملتقى إعلام الحج يستعرض أحدث الحلول التقنية والتجارب الرقمية المبتكرة قوات أمن الحج لشؤون المرور تعلن بدء العمل بمنع دخول المركبات غير المصرح لها إلى المشاعر المقدسة الهلال يهزم الفيحاء بهدف دون رد ويكتفي بوصافة دوري روشن قوة الدفاع المدني بالحرم تواصل جهودها في خدمة ضيوف الرحمن دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة تقبض على 4 مقيمين لنشرهم إعلانات حج وهمية “سدايا” تُسخّر إمكاناتها التقنية والبشرية في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي لخدمة ضيوف الرحمن النصر يتوج ببطولة دوري روشن برباعية في شباك ضمك العُلا تستحضر إرث الحضارات في اليوم العالمي للتنوع الثقافي
تشارك المديرية العامة للدفاع المدني في المعرض المصاحب لملتقى إعلام الحج 1447هـ بنسخته الثالثة، والذي يُقام خلال الفترة من (3 إلى 6 ذي الحجة)، في مركز غرفة مكة المكرمة للمعارض والفعاليات.
وتستعرض المديرية خلال مشاركتها عددًا من التقنيات والوسائل الحديثة المستخدمة في دعم أعمال السلامة الوقائية، من أبرزها طائرة الدرون المتخصصة في رصد المواد الكيميائية والإشعاعية، والتي تسهم في تعزيز سرعة الاستجابة ورفع كفاءة الأعمال الميدانية، كما يتضمن الجناح محتوى مرئيًا يعرّف الزوار بجهود الدفاع المدني وخططه التشغيلية والإشرافية خلال موسم الحج.
وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص المديرية العامة للدفاع المدني على توظيف التقنيات الحديثة ورفع مستوى الوعي الوقائي، إلى جانب إبراز الإمكانات البشرية والفنية التي تُسخر للمحافظة على أمن وسلامة الحجاج.