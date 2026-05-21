الدفاع المدني يستعرض التقنيات الحديثة في ملتقى إعلام الحج 1447هـ

تشارك المديرية العامة للدفاع المدني في المعرض المصاحب لملتقى إعلام الحج 1447هـ بنسخته الثالثة، والذي يُقام خلال الفترة من (3 إلى 6 ذي الحجة)، في مركز غرفة مكة المكرمة للمعارض والفعاليات.



وتستعرض المديرية خلال مشاركتها عددًا من التقنيات والوسائل الحديثة المستخدمة في دعم أعمال السلامة الوقائية، من أبرزها طائرة الدرون المتخصصة في رصد المواد الكيميائية والإشعاعية، والتي تسهم في تعزيز سرعة الاستجابة ورفع كفاءة الأعمال الميدانية، كما يتضمن الجناح محتوى مرئيًا يعرّف الزوار بجهود الدفاع المدني وخططه التشغيلية والإشرافية خلال موسم الحج.

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص المديرية العامة للدفاع المدني على توظيف التقنيات الحديثة ورفع مستوى الوعي الوقائي، إلى جانب إبراز الإمكانات البشرية والفنية التي تُسخر للمحافظة على أمن وسلامة الحجاج.