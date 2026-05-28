الشؤون الإسلامية تُقيم حفل معايدة لضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج | أسعار النفط ترتفع أكثر من 3% | الدولار قرب أعلى مستوياته في أسبوع | الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية | الأخضر يواصل تدريباته في نيويورك استعدادًا لكأس العالم | نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يستقبل في الديوان الملكي بقصر منى المهنئين بعيد الأضحى المبارك | بتوجيه القيادة.. السعودية تقدم دعمًا عاجلًا لليمن بالمشتقات النفطية بقيمة 150 مليون دولار

الدولار قرب أعلى مستوياته في أسبوع

الخميس ٢٨ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٤٥ صباحاً
المواطن- فريق التحرير

استقر الدولار اليوم، بالقرب من أعلى مستوى له في أسبوع.

واستقر ‌مؤشر الدولار، الذي يقيس ‌أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، عند 99.288 بالقرب من أعلى مستوى له ‌منذ 22 مايو, وانخفض اليورو قليلًا إلى 1.1620 دولار، ونزل الجنيه الإسترليني 0.1% إلى 1.34176 دولار.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.2% إلى 0.71305 دولار في حين لم يطرأ تغير يذكر على الدولار النيوزيلندي مستقرًا عند 0.58965 دولار, وهبط الين إلى ما يصل إلى 159.60 مقابل الدولار.

