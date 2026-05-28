الدولار قرب أعلى مستوياته في أسبوع

استقر الدولار اليوم، بالقرب من أعلى مستوى له في أسبوع.

واستقر ‌مؤشر الدولار، الذي يقيس ‌أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، عند 99.288 بالقرب من أعلى مستوى له ‌منذ 22 مايو, وانخفض اليورو قليلًا إلى 1.1620 دولار، ونزل الجنيه الإسترليني 0.1% إلى 1.34176 دولار.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.2% إلى 0.71305 دولار في حين لم يطرأ تغير يذكر على الدولار النيوزيلندي مستقرًا عند 0.58965 دولار, وهبط الين إلى ما يصل إلى 159.60 مقابل الدولار.