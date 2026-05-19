الإمارات: تعاملنا مع 6 مسيرات معادية حاولت استهداف مناطق حيوية

الدولار يتماسك بعد قرار ترامب تعليق هجوم على إيران
تلقى الدولار الأميركي دعماً خلال بداية التعاملات الآسيوية، اليوم الثلاثاء، عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليق هجوم كان مقرراً على إيران، بهدف إفساح المجال أمام المسار التفاوضي، ما هدّأ المخاوف من تصعيد عسكري جديد في المنطقة.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من 6 عملات رئيسية، عند مستوى 99.026 نقطة، بعدما استعاد بعض مكاسبه عقب تراجع بنسبة 0.3% في جلسة أمس، منهياً سلسلة ارتفاعات استمرت خمسة أيام متتالية.

وفي أسواق السندات، هدأت موجة البيع التي استمرت يومين، حيث تراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس إلى 4.591%، بعد أن سجل أعلى مستوى له خلال عام، مع انحسار المخاوف المرتبطة باستمرار ارتفاع التضخم، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز”.

ويترقب المستثمرون تطورات الملف الإيراني والسياسات النقدية الأميركية خلال الفترة المقبلة، وسط حالة من الحذر في الأسواق العالمية تجاه أي تحركات قد تؤثر على التضخم وأسعار الفائدة.

 

