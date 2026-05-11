الإثنين ١١ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٤٤ مساءً
الدولار يرتفع قليلًا متأثرًا بالتطورات الجيوسياسية
المواطن - واس

ارتفع الدولار قليلًا اليوم، لكنه تراجع عن مستوياته المرتفعة السابقة، متأثرًا بالتطورات الجيوسياسية.

وزاد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.07 في المئة، ليسجل 97.917 نقطة، بعد أن كان قد ارتفع إلى 98.156 نقطة، فيما انخفض اليورو 0.03 في المئة إلى 1.178 دولار.

وصعد اليوان الصيني 0.08 في المئة، ليسجل 6.791 مقابل الدولار، بعدما وصل إلى أعلى مستوى له مقابل العملة الأمريكية منذ فبراير 2023 عند 6.7885 للدولار.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.04 في المئة إلى 1.3637 دولار، كما زاد الدولار 0.29 في المئة إلى 157.11 ينًا يابانيًا.

