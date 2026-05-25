الديوان الملكي: وفاة نواف بن نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
” بيان من الديوان الملكي ”
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير/ نواف بن نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه -إن شاء الله- يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 9 / 12 / 1447هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.