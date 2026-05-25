وفرة كبيرة في الأضاحي واستقرار الأسعار بالرياض Icon جاهزية متكاملة للمسجد النبوي لاستقبال المصلين والزوار في يوم عرفة وعيد الأضحى Icon الديوان الملكي: وفاة نواف بن نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود Icon الأرصاد: منى تسجل 45 مئوية اليوم وتوقعات تسجيل عرفات 45 درجة غدًا Icon ضبط 22 مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج  Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس زامبيا بذكرى يوم الحرية الأفريقي Icon دراسة حديثة تكشف أسراراً عن مخ الإنسان Icon إقبال على شراء الأضاحي في محافظة حفر الباطن Icon أمين العاصمة المقدسة يزور مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 بمنطقة مكة المكرمة Icon قوات أمن الحج تضبط 11 مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج Icon

الإثنين ٢٥ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٦:٢٠ مساءً
الديوان الملكي: وفاة نواف بن نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود
المواطن - واس

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
” بيان من الديوان الملكي ”
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير/ نواف بن نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه -إن شاء الله- يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 9 / 12 / 1447هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

