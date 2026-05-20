الذهب يتراجع مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية

تراجعت أسعار الذهب اليوم، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وقوة الدولار على التفاؤل حيال التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% ليصل إلى 4467.59 دولارًا للأوقية، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9% لتصل إلى 4471.10 دولارًا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% إلى 73.22 دولارًا للأوقية، وتراجع البلاتين 0.5% إلى 1912.67 دولارًا، بينما ارتفع البلاديوم 0.2% إلى 1356.32 دولارًا.