هيئة الصحة العامة: نتابع مستجدات إيبولا وهانتا ومنظومة الترصد جاهزة للتعامل مع أي مخاطر رياح نشطة على منطقة حائل حتى السابعة بلدي+ تحدّث أكثر من 11,800 موقع بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة لتسهيل تجربة الحجاج أسعار النفط تصعد 0.99% وسط مخاوف الإمدادات العالمية تحذير من صدمة زراعية غذائية جراء إغلاق مضيق هرمز طفلة سورية تعيد 12 ألف دولار لصاحبها وتتصدر مواقع التواصل الذهب يحافظ على استقراره عند 4543 دولارًا للأوقية فرع هيئة الصحفيين في عسير ينظّم جلسة حوارية بعنوان صعود أبها والأثر الإعلامي بعد سنوات من النزاعات.. شيرين تتصالح مع شقيقها وتوقف ملاحقته قضائيًا رياح وأتربة مثارة على المنطقة الشرقية حتى السادسة مساء
حافظت أسعار الذهب اليوم على استقرارها، بعدما طغى التفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران على المخاوف المرتبطة بالتضخم الناتج عن ارتفاع أسعار النفط وزيادة معدلات الفائدة العالمية.
واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 4543.96 دولارًا للأوقية (الأونصة)، وارتفع الذهب بأكثر من 1% أمس، وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة، بنسبة 0.2%، لتصل إلى 4545.50 دولارًا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر سعر الفضة في المعاملات الفورية عند 75.96 دولارًا للأوقية، فيما خسر البلاتين 0.2% ليصل إلى 1947.37 دولارًا، وانخفض البلاديوم 0.1% ليصل إلى 1368.75 دولارًا.