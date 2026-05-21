الذهب يحافظ على استقراره عند 4543 دولارًا للأوقية

حافظت أسعار الذهب اليوم على استقرارها، بعدما طغى التفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران على المخاوف المرتبطة بالتضخم الناتج عن ارتفاع أسعار النفط وزيادة معدلات الفائدة العالمية.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 4543.96 دولارًا للأوقية (الأونصة)، وارتفع الذهب بأكثر من 1% أمس، وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة، بنسبة 0.2%، لتصل إلى 4545.50 دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر سعر الفضة في المعاملات الفورية عند 75.96 دولارًا للأوقية، فيما خسر البلاتين 0.2% ليصل إلى 1947.37 دولارًا، وانخفض البلاديوم 0.1% ليصل إلى 1368.75 دولارًا.