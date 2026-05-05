Icon

وظائف شاغرة لدى فروع شركة المراعي Icon العراق يعرض المساعدة في جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران Icon بالفيديو.. الهلال يفوز على الخليج بثنائية في دوري روشن Icon جوازات منفذ الوديعة تستقبل ضيوف الرحمن القادمين من اليمن لأداء فريضة الحج Icon 42 طالبًا وطالبة يمثلون السعودية في “آيسف 2026” بالولايات المتحدة الأمريكية Icon أكثر من 270 مليون عملية نقاط بيع في المملكة بقيمة 16 مليار ريال Icon من “ماكاسار” إلى رحاب مكة.. حكاية سبعين عامًا من الصبر تُزهر في “طريق مكة” Icon كوريا الجنوبية تدرس الانضمام للعملية الأمريكية في مضيق هرمز Icon وزير الحج والعمرة يتفقد خدمات الوزارة لاستقبال ضيوف الرحمن بمطار الملك عبدالعزيز Icon وظائف شاغرة بفروع الفطيم القابضة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
في أكثر من شهر

الذهب يرتفع من أدنى مستوى بنسبة 1%

الثلاثاء ٥ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٦:٤٧ مساءً
الذهب يرتفع من أدنى مستوى بنسبة 1%
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم من أدنى مستوياتها في أكثر من شهر الذي سجلته بالجلسة السابقة.

ارتفاع أسعار الذهب

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 1% إلى 4566.79 دولارًا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 12:45 بتوقيت جرينتش بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ ​31 مارس في الجلسة السابقة.

وصعدت العقود الأمريكية ‌الآجلة للذهب 1% إلى 4577.60 دولارًا.

وبالنسبة ‌للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.1% إلى 73.53 دولارًا للأوقية، وصعد البلاتين 2% إلى 1984.55 دولارًا، ​وزاد البلاديوم 2.4% إلى 1515.05 دولارًا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الذهب يتعافى من أدنى مستوى له في شهر
السوق

الذهب يتعافى من أدنى مستوى له في...

السوق
الذهب يرتفع ومخاوف التضخّم تحدّ المكاسب
السوق

الذهب يرتفع ومخاوف التضخّم تحدّ المكاسب

السوق
تراجع أسعار الذهب عالميًا بنسبة 0.3 %
السوق

تراجع أسعار الذهب عالميًا بنسبة 0.3 %

السوق
أسعار الذهب تواصل التراجع وسط مخاوف التضخم
السوق

أسعار الذهب تواصل التراجع وسط مخاوف التضخم

السوق