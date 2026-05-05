الذهب يرتفع من أدنى مستوى بنسبة 1%

ارتفعت أسعار الذهب اليوم من أدنى مستوياتها في أكثر من شهر الذي سجلته بالجلسة السابقة.

ارتفاع أسعار الذهب

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 1% إلى 4566.79 دولارًا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 12:45 بتوقيت جرينتش بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ ​31 مارس في الجلسة السابقة.

وصعدت العقود الأمريكية ‌الآجلة للذهب 1% إلى 4577.60 دولارًا.

وبالنسبة ‌للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.1% إلى 73.53 دولارًا للأوقية، وصعد البلاتين 2% إلى 1984.55 دولارًا، ​وزاد البلاديوم 2.4% إلى 1515.05 دولارًا.