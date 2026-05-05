الذهب يرتفع ومخاوف التضخّم تحدّ المكاسب

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، ‌بعد أن انتعشت من أدنى مستوى لها في أكثر من شهر بالجلسة السابقة، غير أن المكاسب كانت محدودة بسبب ارتفاع أسعار النفط الذي أبقى مخاوف التضخّم قائمة، وألقى بظلاله على توقعات أسعار الفائدة الأمريكية.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 4541.39 دولارًا للأوقية (الأونصة)، وانخفض الذهب بأكثر من اثنين بالمئة إلى أدنى مستوى له منذ 31 مارس في الجلسة السابقة.

وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم يونيو 0.4 بالمئة إلى 4550.70 دولارًا.

وفي المعادن الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 73.03 دولارًا للأوقية، وصعد سعر البلاتين 1.3 بالمئة إلى 1970.85 دولارًا، وزاد سعر البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1497.91 دولارًا.