الذهب يصعد 0.3% في المعاملات الفورية

الخميس ١٤ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٩:١٥ صباحاً
المواطن- فريق التحرير

ارتفعت ‌أسعار الذهب قليلًا اليوم، مدعومة بتراجع الدولار، في وقت يركز فيه المستثمرون على المحادثات الأمريكية الصينية.
وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4699.87 دولارًا للأوقية (الأونصة)، فيما استقرت العقود الأمريكية ​الآجلة للذهب تسليم يونيو عند ‌4706.90 دولارات.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ‌انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى ​87.64 دولارًا للأوقية، فيما ارتفع سعر البلاتين 0.7% إلى ​2151.38 دولارًا، كما زاد سعر البلاديوم 0.4% إلى 1506.19 دولارات.

