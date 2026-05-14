الذهب يصعد 0.3% في المعاملات الفورية

ارتفعت أسعار الذهب قليلًا اليوم، مدعومة بتراجع الدولار، في وقت يركز فيه المستثمرون على المحادثات الأمريكية الصينية.
وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4699.87 دولارًا للأوقية (الأونصة)، فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو عند 4706.90 دولارات.
وفي المعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 87.64 دولارًا للأوقية، فيما ارتفع سعر البلاتين 0.7% إلى 2151.38 دولارًا، كما زاد سعر البلاديوم 0.4% إلى 1506.19 دولارات.