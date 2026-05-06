الذهب يقفز بفضل آمال السلام في الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من1% اليوم الأربعاء، مدعومة بضعف الدولار، في حين هدأ انخفاض أسعار النفط من مخاوف التضخم واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول، وسط آمال بالتوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.7% إلى 4633.31 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:25 بتوقيت غرينتش. وصعدت أيضا العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم يونيو/ حزيران 1.7% إلى 4643.20 دولار.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الثلاثاء إنه سيوقف مؤقتاً عملية مرافقة السفن عبر مضيق هرمز، مشيراً إلى التقدم المحرز نحو التوصل إلى اتفاق شامل مع إيران، وفق “رويترز”.