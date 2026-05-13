في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة

الرئيس التنفيذي لـ”وقاء” يتفقد جاهزية الفرق الميدانية لموسم الحج لهذا العام

الأربعاء ١٣ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٤٣ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أتم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها (وقاء) جاهزيته الميدانية عبر الفرق المشكلّة للصحة النباتية والصحة الحيوانية ضمن أعمال موسم حج 1447هـ في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بحضوره المكثف في منافذ منطقة مكة المكرمة لفحص وكشف إرساليات المواشي وأسواق النفع العام، والتأكد من اشتراطات الأمن الحيوي، واستحداث وحدات متنقلة ومهيئة بكامل التجهيزات، إضافة إلى أعمال الصحة النباتية باستكشاف المساحات والمواقع لضمان السلامة والصحة العامة وتحقيق أعلى معايير الكفاءة خدمةً لضيوف الرحمن وحج آمن وميسر.

جاء ذلك في جولة تفقدية قام بها الرئيس التنفيذي للمركز المهندس أيمن بن سعد الغامدي للاطمئنان والوقوف المباشر على جاهزية الفرق الميدانية في مكة المكرمة لموسم حج 1447.

واستُهلت الجولة بالوقوف الميداني على سير العمل في مقار فرق الحج البيطرية بمنافذ العاصمة المقدسة، والتدقيق في إجراءات فحص إرساليات المواشي لضمان سلامتها الصحية قبل دخولها، وشملت الجولة زيارة ميدانية لأسواق النفع العام بالمنطقة لمتابعة أداء الفرق، واختتمت بافتتاح مكتب العاصمة المقدسة الجديد الذي يأتي خطوةً إستراتيجيةً لتعزيز الحضور الميداني الدائم ودعم الموظفين وتسهيل مهامهم.

ولتعزيز الكفاءة في أعمال المركز هذا الموسم، تفقد الرئيس التنفيذي العربات والمكاتب الفنية المتنقلة التي استحدثها المركز، وخصصها في عدد من المواقع الحيوية؛ حيث تُعد هذه الوحدات المتنقلة إضافة عملية جديدة مجهزة بأحدث الوسائل التقنية والأجهزة والربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة، مع تطبيق كامل إجراءات الأمن الحيوي، وتهدف إلى تسريع وتيرة الفحص ورفع مستوى الجاهزية والتدخل السريع في الميدان؛ مما يضمن دقة الرقابة وحماية الصحة الحيوانية في وقت قياسي وتمكن من التواجد والتحرك الميداني.

وعلى الصعيد الإستراتيجي للاستعدادات لموسم الحج، رأَس الرئيس التنفيذي الاجتماع الـ(19) للجنة الإشرافية لأعمال الحج والعمرة بالمشاعر المقدسة، لمناقشة مستجدات الخطط التنفيذية في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وركز الاجتماع على وضع حلول استباقية للتحديات الميدانية المتعلقة بصحة الهدي والأضاحي، ومتابعة مؤشرات التقصي والاستكشاف الميداني للصحة النباتية والحيوانية في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، مع تأكيد رفع مستوى التنسيق اللوجستي بين كل القطاعات لضمان تحقيق أعلى معايير السلامة العامة.

وتأتي هذه الجهود المكثفة لتؤكد سعي مركز وقاء نحو تسخير جميع الإمكانات البشرية والتقنيات الحديثة، مثل المكاتب المتنقلة والفرق المتخصصة، لضمان سلامة البيئة والصحة النباتية والحيوانية، بما يسهم في توفير أجواء صحية وآمنة لضيوف الرحمن تماشيًا مع الجهود الوطنية الشاملة لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

 

