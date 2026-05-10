أكد أن آسيا أولوية رئيسية لشركة أرمكو

الرئيس التنفيذي لـ أرامكو: العالم خسر مليار برميل من النفط خلال شهرين

الأحد ١٠ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٢٦ مساءً
المواطن- فريق التحرير

قال الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة أرامكو السعودية، أمين الناصر، إن الشهرين الماضيين شكلا تذكيراً واضحاً بأن النفط والغاز لا يزالان عنصرين أساسيين لأمن الطاقة العالمي.

وتابع الناصر تعليقاً على نتائج الشركة الصادرة يوم الأحد، أن العالم خسر نحو مليار برميل من النفط خلال الشهرين الماضيين، مشيراً إلى أنه حتى مع استئناف تدفقات الطاقة، فإن عودة النظام إلى وضعه الطبيعي ستستغرق وقتاً.

هدف أرامكو استمرار تدفق الطاقة

وأوضح الناصر أن هدف أرامكو يتمثل في ضمان استمرار تدفق الطاقة، مؤكداً أن الشركة استطاعت إعادة تشغيل بعض المرافق المتضررة في أقل من 24 إلى 48 ساعة، وهي عملية كان من الممكن أن تستغرق شهورا لولا الاستثمار المسبق والتخطيط للطوارئ.

وأشار الناصر إلى أن نقص الاستثمار لسنوات، إلى جانب انقطاع الإمدادات في الآونة الأخيرة، زادا من الضغط على المخزونات العالمية.

آسيا أولوية رئيسية لأرامكو

وأكد أيضا أن آسيا لا تزال تمثل أولوية رئيسية لأرامكو السعودية، مشيرا إلى أن أداء الشركة في الربع الأول يعكس مرونة تشغيلية قوية وقدرة كبيرة على التكيّف في بيئة جيوسياسية معقدة.

وأضاف الناصر، أن خط الأنابيب شرق – غرب الذي أصبح يعمل بطاقته القصوى البالغة 7 ملايين برميل من النفط يوميًا، أثبت أنه شريان حيوي لضمان استمرار إمدادات النفط والمنتجات الأخرى إلى الأسواق، حيث ساعد في تخفيف آثار صدمة الطاقة التي يشهدها العالم، وأسهم في تقديم الدعم للعملاء المتضررين من قيود الشحن في مضيق هرمز.

