الرئيس اللبناني: الجيش سيبقى الضامن الوحيد للأمن الوطني والسيادة الإقليمية

الإثنين ٢٥ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٠٩ صباحاً
المواطن- فريق التحرير

قال الرئيس اللبناني، جوزيف عون، اليوم الاثنين، إن الجيش سيبقى الضامن الوحيد للأمن الوطني والسلامة الإقليمية.

وأضاف عون، في كلمة له اليوم بمناسبة ذكرى التحرير، أنه في مثل هذا اليوم من عام 2000 كتب الجنوب ملحمةً غير مسبوقة حين انسحب الاحتلالُ الإسرائيلي نتيجة صمود أبناء هذه الأرض وتضحياتهم، فكان الخامس والعشرون من أيار يوماً للكرامة الوطنية الجامعة.

وتابع “إلا أنَّ ذكرى التحرير تأتي هذا العام ولبنان يرزح تحت وطأة واقعٍ مؤلم؛ فالاعتداءات الإسرائيلية لم تتوقف، وقرى جنوبية عزيزة لا تزال تئن تحت وطأة احتلال مُتجدد في انتهاك فاضح لكل القرارات الدولية وفي مقدَّمتها القرار ١٧٠١”.

وشدد على أن “لبنان لن يقبل بهذا الواقع ولن يُسَوِّيَ معه، وسيبقى الطريق إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل مطلباً وطنياً ثابتاً لا تنازل عنه”، موضحا أن الدولة اللبنانية تعمل على تحقيقه من خلال خيار التفاوض الذي لن يكون تنازلا ولا استسلاماً، بل تأكيدا على حصرية حق لبنان في حماية أرضه وسيادته وبسط سلطته من خلال جيشه وقواه الأمنية الشرعية.

