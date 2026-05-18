“الرقابة ومكافحة الفساد” تُكمل استعداداتها لأداء أعمالها خلال موسم الحج

أكملت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استعداداتها وجاهزيتها التامة للمشاركة ضمن الأجهزة والجهات الحكومية المعنية في موسم حج 1447هـ.

وتأتي هذه المشاركة ضمن منظومة أعمال الهيئة في الرقابة الشاملة والتأكد من استكمال جميع الترتيبات والتجهيزات اللازمة لخدمة ضيوف الرحمن وأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، وفق الخطط التنظيمية والتشغيلية لموسم حج 1447هـ، تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -رعاها الله-، وذلك من خلال فرق عمل مختصة من منسوبي الهيئة من قطاعاتها كافة.