الرياض تحتضن ندوة دولية لبحث الإنفاق الصحي الذكي.. السبت

تنظم جامعة الفيصل ممثلة بكلية الطب ومركز اقتصاديات الصحة وبرنامج ماجستير اقتصاديات الصحة، السبت المقبل التاسع من مايو 2026، ندوة بحثية متخصصة بعنوان “تعزيز الصحة العامة واقتصاديات الصحة في المملكة العربية السعودية”، وذلك بمقر الجامعة بالرياض، بمشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين وصناع القرار والمتخصصين في القطاع الصحي، ضمن جهود دعم التحول الصحي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتركز الندوة على عدد من المحاور الاستراتيجية المرتبطة بمستقبل القطاع الصحي، تشمل الصحة الحكيمة، والسياسات والأنظمة الصحية، والتحول الرقمي في الرعاية الصحية، والعدالة الصحية والمحددات الاجتماعية للصحة، والصحة البيئية والتغير المناخي، إضافة إلى تقييم التقنيات الصحية ودورها في دعم اتخاذ القرار الصحي.

وتستهدف الندوة الأكاديميين والباحثين والعاملين في القطاع الصحي، إلى جانب القيادات التنفيذية وصناع السياسات الصحية وطلبة الدراسات العليا والبكالوريوس، كما حصلت الفعالية على اعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع ثلاث ساعات تعليم طبي مستمر.

ويشارك في الندوة عدد من المتحدثين المحليين والدوليين، من بينهم الدكتور أحمد الجديع، والدكتور صالح التميمي، والدكتور محمد اللحيدان، والدكتورة رشا الفوزان، إلى جانب البروفيسورة تريسي لين، والدكتور جون ماكغي.

ويتضمن البرنامج العلمي سلسلة من الجلسات المتخصصة التي تناقش تعزيز ثقافة البحث العلمي في المؤسسات الصحية السعودية، وتطوير السياسات الصحية القائمة على شمولية الرعاية الطبية والاستدامة، إضافة إلى استعراض مفاهيم الصحة الحكيمة وأثرها على إصلاح الأنظمة الصحية، ودور الدراسات الاقتصادية في دعم القرارات الصحية ورفع كفاءة الإنفاق. كما تناقش الجلسات مستقبل التجمعات الصحية السعودية في ظل نماذج التمويل الجديدة، وأهمية الاستثمار في الوقاية والصحة العامة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

كما تشهد الندوة جلسة نقاشية متخصصة حول العلاج الموجه بالذكاء الاصطناعي لمرضى السكري من النوع الثاني، بمشاركة خبراء في السياسات الدوائية والتنظيم الصحي، إضافة إلى تنظيم مسابقة بحثية لعرض مشاريع طلبة الماجستير في الصحة العامة واقتصاديات الصحة، بهدف دعم الابتكار البحثي وتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية الشابة في تطوير المنظومة الصحية.

ويرأس اللجنة المنظمة للندوة الدكتور نايف بن هديف العتيبي، إلى جانب الدكتورة نورة الحسيني وعدد من الأكاديميين والباحثين بالجامعة.