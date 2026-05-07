الزكاة والضريبة والجمارك تقدّم خدمات جمركية متكاملة ضمن مبادرة طريق مكة لضيوف الرحمن

تواصل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك “زاتكا” دورها في دعم مستهدفات مبادرة “طريق مكة”، إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية المملكة 2030 عبر تقديم خدمات جمركية متكاملة تُسهم في تسهيل رحلة الحجاج منذ مغادرتهم بلدانهم وحتى وصولهم إلى المملكة.

مبادرة طريق مكة لضيوف الرحمن

وتُقدّم الهيئة خدماتها ضمن صالتي مبادرة “طريق مكة” في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة، حيث يتم إنهاء الإجراءات الجمركية للحجاج القادمين من الدول المشمولة بالمبادرة بكل يسر ومرونة، ما يتيح لهم دخول المملكة ونقلهم لمقار إقامتهم بسلاسة ودون الحاجة للانتظار عند الوصول.

وتعمل “زاتكا” على توظيف أحدث التقنيات الجمركية والأنظمة الذكية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الإجراءات وتوفير تجربة ميسرة وفعّالة للحجاج، بما ينسجم مع أهداف المبادرة في تقليل الوقت والجهد وتقديم خدمات ذات جودة عالية ترتقي بتجربة ضيوف الرحمن.

وتعكس هذه الجهود صورة المملكة المشرفة في خدمة الحجاج، كما تبرز التكامل بين الجهات الحكومية المشاركة في المبادرة، التي تشمل وزارات: الداخلية، والخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام، إلى جانب الهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، والهيئة العامة للأوقاف، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات، ومجموعة stc.