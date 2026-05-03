السجل العقاري يبدأ تسجيل 6 أحياء في منطقة مكة المكرمة

أعلن السجل العقاري اليوم عن بدء استقبال طلبات التسجيل العيني الأول لـ(148) قطعة عقارية في (6) أحياء بمنطقة مكة المكرمة.

ويشمل التسجيل الأحياء التالية بمكة المكرمة: (جزء من حي التيسير، جزء من حي الهنداوية، جزء من حي جرهم الشمالي، جزء من حي جرول، جزء من حي الرصيفة، جزء من حي الزهراء).

ودعا السجل العقاري ملاك العقارات الواقعة في نطاق هذه الأحياء إلى تسجيل عقاراتهم قبل نهاية يوم الخميس 6 أغسطس 2026م، من خلال منصة السجل العقاري (rer.sa)، أو تطبيق السجل العقاري، والتواصل مع مركز خدمة العملاء (199002) للاستفسار عن إجراءات وخطوات التسجيل، وذلك خلال الفترة المحددة للاستفادة من خدمات السجل العقاري وتنفيذ التصرفات العقارية بيسر وسهولة، وتفادي العقوبات والغرامات التي حددها نظام التسجيل العيني للعقار.

وأكد السجل العقاري أنه يواصل أعماله في تسجيل العقارات في المناطق المستفيدة من السجل العقاري، وذلك ضمن جهوده في زيادة الموثوقية والشفافية في القطاع عبر بناء سجل عقاري شامل لمعلومات العقارات في المملكة، ليكون مرجعية موحدة لجميع بيانات العقارات.

وسيصدر السجل العقاري “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، حيث يتضمن صك تسجيل الملكية الجديد الموقع الجغرافي الدقيق للعقار وبيانات مالكه وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه، ليكون أساسًا في توثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها، بما يُسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.

ويُجرى تحديد المناطق العقارية وفقًا لعدة معايير، وانطلاقًا من دور الهيئة العامة للعقار كونها الجهة المختصة بالتسجيل العيني للعقار وفقًا لقرار مجلس الوزراء وأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، فيما تتولى الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) تنفيذ أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام التقنيات والبيانات الجيومكانية والتقنيات الحديثة عبر منصة رقمية متكاملة.