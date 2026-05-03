Icon

القبض على مواطن لترويجه 5.5 كغم من الحشيش والإمفيتامين بعسير Icon أودية وشعاب نجران تزدهر بالغطاء النباتي بالتزامن مع أسبوع البيئة Icon جامعة الأمير سلطان تطلق بكالوريوس الترجمة للطالبات بمنح تصل إلى 50% Icon هيئة التراث تفرض غرامات على 11 مخالفًا بعقوبات تصل إلى 15,000 ريال Icon سمّ في أغذية الأطفال في النمسا وتوقيف مشتبه به Icon الأمعاء تنذر بالإصابة بالأمراض العصبية قبل ظهورها Icon الدفاع المدني يدعو للحذر لاستمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم المناطق Icon رئيس الشؤون الدينية يدشّن صفحة المزايا والخصومات لمنسوبي المسجد النبوي Icon مبادرة طريق مكة في إسطنبول.. عناية متكاملة وخدمات استباقية تمنح كبار السن رحلة ميسّرة ومطمئنة Icon تنبيه من رياح شديدة على منطقة تبوك Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

السجل العقاري يبدأ تسجيل 6 أحياء في منطقة مكة المكرمة

الأحد ٣ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١:٠٧ مساءً
السجل العقاري يبدأ تسجيل 6 أحياء في منطقة مكة المكرمة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن السجل العقاري اليوم عن بدء استقبال طلبات التسجيل العيني الأول لـ(148) قطعة عقارية في (6) أحياء بمنطقة مكة المكرمة.

ويشمل التسجيل الأحياء التالية بمكة المكرمة: (جزء من حي التيسير، جزء من حي الهنداوية، جزء من حي جرهم الشمالي، جزء من حي جرول، جزء من حي الرصيفة، جزء من حي الزهراء).

ودعا السجل العقاري ملاك العقارات الواقعة في نطاق هذه الأحياء إلى تسجيل عقاراتهم قبل نهاية يوم الخميس 6 أغسطس 2026م، من خلال منصة السجل العقاري (rer.sa)، أو تطبيق السجل العقاري، والتواصل مع مركز خدمة العملاء (199002) للاستفسار عن إجراءات وخطوات التسجيل، وذلك خلال الفترة المحددة للاستفادة من خدمات السجل العقاري وتنفيذ التصرفات العقارية بيسر وسهولة، وتفادي العقوبات والغرامات التي حددها نظام التسجيل العيني للعقار.

وأكد السجل العقاري أنه يواصل أعماله في تسجيل العقارات في المناطق المستفيدة من السجل العقاري، وذلك ضمن جهوده في زيادة الموثوقية والشفافية في القطاع عبر بناء سجل عقاري شامل لمعلومات العقارات في المملكة، ليكون مرجعية موحدة لجميع بيانات العقارات.

وسيصدر السجل العقاري “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، حيث يتضمن صك تسجيل الملكية الجديد الموقع الجغرافي الدقيق للعقار وبيانات مالكه وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه، ليكون أساسًا في توثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها، بما يُسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.

ويُجرى تحديد المناطق العقارية وفقًا لعدة معايير، وانطلاقًا من دور الهيئة العامة للعقار كونها الجهة المختصة بالتسجيل العيني للعقار وفقًا لقرار مجلس الوزراء وأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، فيما تتولى الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) تنفيذ أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام التقنيات والبيانات الجيومكانية والتقنيات الحديثة عبر منصة رقمية متكاملة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

هيئة العقار تُعلن بدء أعمال السجل العقاري في منطقة مكة المكرمة
السعودية

هيئة العقار تُعلن بدء أعمال السجل العقاري...

السعودية