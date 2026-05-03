Icon

سعود بن مشعل يتفقد مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز Icon أبرق الرغامة ذاكرة القوافل وشريان التنمية النابض في قلب الحجاز Icon مسام ينزع 1.009 ألغام من مختلف الأراضي اليمنية خلال أسبوع Icon السديس يدشّن مركز أحكام وآداب الزيارة بالمسجد النبوي Icon القبض على مواطن تعمّد الاصطدام بدورية أمنية في عسير Icon تقدم في محادثات واشنطن وطهران Icon منظومة رقمية متكاملة لتيسير رحلة ضيوف الرحمن قبل الوصول إلى السعودية  Icon استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم المناطق حتى الجمعة والمدني يحذر Icon السيطرة على حريق بمواقع خردة في الدمام دون إصابات Icon توافد ضيوف الرحمن على المدينة المنورة عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز خلال موسم ما قبل الحج Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

السديس يدشّن مركز أحكام وآداب الزيارة بالمسجد النبوي

الأحد ٣ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٥٩ مساءً
السديس يدشّن مركز أحكام وآداب الزيارة بالمسجد النبوي
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

دشّن معالي رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم، مركز “أحكام وآداب الزيارة” بالمسجد النبوي، في إطار جهود الرئاسة لتعزيز الوعي الشرعي لدى الزائرين.

ويهدف المركز إلى تبصير الزائرين بالأحكام والآداب المتعلقة بزيارة المسجد النبوي، بما يسهم في الارتقاء بتجربتهم الإيمانية وتنظيم أداء شعائرهم وفق الهدي النبوي.

ويعمل المركز على تقديم محتوى توعوي وإرشادي بأسلوب علمي ميسر، يُعنى ببيان أحكام وآداب الزيارة، ويعكس رسالة الرئاسة في نشر العلم الشرعي وترسيخ المنهج الوسطي، وخدمة قاصدي المسجد النبوي على الوجه الأمثل.

ويضم المركز وسائل إرشادية متنوعة تشمل المواد التوعوية والمحتوى الرقمي واللغات المتعددة، بما يواكب تنوع جنسيات الزائرين، ويسهم في إيصال الرسالة التوعوية بفاعلية.

ويأتي تدشين المركز ضمن منظومة البرامج الإثرائية التي تنفذها الرئاسة، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة، ويتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في خدمة ضيوف الرحمن وإثراء تجربتهم الإيمانية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

رئيس موريتانيا يزور المسجد النبوي
السعودية

رئيس موريتانيا يزور المسجد النبوي

السعودية
الشؤون الدينية بالمسجد النبوي تطلق مبادرة بشائر الوصول
السعودية

الشؤون الدينية بالمسجد النبوي تطلق مبادرة بشائر...

السعودية
فرق الهلال الأحمر تعيد النبض لحاج إندونيسي في ساحات المسجد النبوي
السعودية

فرق الهلال الأحمر تعيد النبض لحاج إندونيسي...

السعودية