السديس يدشّن مركز أحكام وآداب الزيارة بالمسجد النبوي

دشّن معالي رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم، مركز “أحكام وآداب الزيارة” بالمسجد النبوي، في إطار جهود الرئاسة لتعزيز الوعي الشرعي لدى الزائرين.

ويهدف المركز إلى تبصير الزائرين بالأحكام والآداب المتعلقة بزيارة المسجد النبوي، بما يسهم في الارتقاء بتجربتهم الإيمانية وتنظيم أداء شعائرهم وفق الهدي النبوي.

ويعمل المركز على تقديم محتوى توعوي وإرشادي بأسلوب علمي ميسر، يُعنى ببيان أحكام وآداب الزيارة، ويعكس رسالة الرئاسة في نشر العلم الشرعي وترسيخ المنهج الوسطي، وخدمة قاصدي المسجد النبوي على الوجه الأمثل.

ويضم المركز وسائل إرشادية متنوعة تشمل المواد التوعوية والمحتوى الرقمي واللغات المتعددة، بما يواكب تنوع جنسيات الزائرين، ويسهم في إيصال الرسالة التوعوية بفاعلية.

ويأتي تدشين المركز ضمن منظومة البرامج الإثرائية التي تنفذها الرئاسة، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة، ويتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في خدمة ضيوف الرحمن وإثراء تجربتهم الإيمانية.