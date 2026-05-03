سعود بن مشعل يتفقد مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز أبرق الرغامة ذاكرة القوافل وشريان التنمية النابض في قلب الحجاز مسام ينزع 1.009 ألغام من مختلف الأراضي اليمنية خلال أسبوع السديس يدشّن مركز أحكام وآداب الزيارة بالمسجد النبوي القبض على مواطن تعمّد الاصطدام بدورية أمنية في عسير تقدم في محادثات واشنطن وطهران منظومة رقمية متكاملة لتيسير رحلة ضيوف الرحمن قبل الوصول إلى السعودية استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم المناطق حتى الجمعة والمدني يحذر السيطرة على حريق بمواقع خردة في الدمام دون إصابات توافد ضيوف الرحمن على المدينة المنورة عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز خلال موسم ما قبل الحج
دشّن معالي رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم، مركز “أحكام وآداب الزيارة” بالمسجد النبوي، في إطار جهود الرئاسة لتعزيز الوعي الشرعي لدى الزائرين.
ويهدف المركز إلى تبصير الزائرين بالأحكام والآداب المتعلقة بزيارة المسجد النبوي، بما يسهم في الارتقاء بتجربتهم الإيمانية وتنظيم أداء شعائرهم وفق الهدي النبوي.
ويعمل المركز على تقديم محتوى توعوي وإرشادي بأسلوب علمي ميسر، يُعنى ببيان أحكام وآداب الزيارة، ويعكس رسالة الرئاسة في نشر العلم الشرعي وترسيخ المنهج الوسطي، وخدمة قاصدي المسجد النبوي على الوجه الأمثل.
ويضم المركز وسائل إرشادية متنوعة تشمل المواد التوعوية والمحتوى الرقمي واللغات المتعددة، بما يواكب تنوع جنسيات الزائرين، ويسهم في إيصال الرسالة التوعوية بفاعلية.
ويأتي تدشين المركز ضمن منظومة البرامج الإثرائية التي تنفذها الرئاسة، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة، ويتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في خدمة ضيوف الرحمن وإثراء تجربتهم الإيمانية.