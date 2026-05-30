السديس يُعلن نجاح الخطة التشغيلية لموسم الحج وأكثر من 6.8 ملايين مستفيد من الخدمات الإثرائية

أعلن معالي رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، نجاح الخطة التشغيلية للرئاسة لموسم حج 1447هـ، مؤكدًا تحقيق مستهدفاتها الإثرائية والدعوية والتوجيهية، والإسهام في تعزيز التجربة الدينية والإيمانية لضيوف الرحمن وفق أعلى معايير الجودة والتميز التشغيلي.

وأوضح أن الرئاسة نفذت خلال موسم الحج 166 مبادرة إثرائية وتوعوية وتخصصية، شملت 97 مبادرة في المسجد الحرام و69 مبادرة في المسجد النبوي، ضمن منظومة متكاملة من البرامج والخدمات الدينية التي عززت وصول الرسالة الوسطية للحرمين الشريفين إلى القاصدين بمختلف لغاتهم وثقافاتهم.

وأشار إلى أن إجمالي المستفيدين من خدمات الرئاسة ومبادراتها خلال الموسم تجاوز 6.8 ملايين مستفيد ومستفيدة، فيما بلغت المشاهدات الرقمية والميدانية أكثر من 46.8 مليون مشاهدة، بما يعكس اتساع نطاق الأثر الإثرائي والدعوي للحرمين الشريفين ووصول رسالتهما إلى مختلف أنحاء العالم.

وبيّن معاليه أن الرئاسة حققت حضورًا عالميًا في إيصال مضامين الخطب والدروس والرسائل التوجيهية عبر منصة الترجمة الشرعية لخطبتي يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك وخطب الجمعة، إلى جانب بوابة القاصد والمنصات الرقمية الإثرائية، التي أسهمت في نشر رسالة الإسلام الوسطية وتعزيز الريادة الدينية للمملكة.

وأفاد أن الرئاسة قدمت أكثر من 683 ألف خدمة إرشاد وتوجيه مباشر لضيوف الرحمن، وأجابت عن أكثر من 95 ألف استفسار شرعي، فيما استفاد أكثر من 32 ألف قاصد من خدمات الترجمة الفورية والأسئلة المترجمة، بما مكّن الحجاج من أداء مناسكهم على بصيرة وطمأنينة.

وأضاف أن البرامج العلمية والدعوية للرئاسة شهدت تنفيذ أكثر من 1,868 درسًا ومحاضرة ولقاءً علميًا حضوريًا وعن بُعد، إلى جانب إقامة 174,710 حلقات قرآنية، وتوزيع 160,582 مصحفًا شريفًا، و236,605 نسخ من الكتب والكتيبات والمطويات والإصدارات التوعوية، فضلًا عن تقديم 872,943 إهداءً إثرائيًا وتوعويًا للقاصدين.

وأكد معالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أن ما تحقق من نجاح يجسد ما توليه القيادة الرشيدة من عناية فائقة بالحرمين الشريفين وقاصديهما، وتسخير جميع الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن، مشيرًا إلى أن التكامل المؤسسي بين مختلف الجهات كان أحد أبرز عوامل نجاح الموسم.

وثمّن معاليه جهود منسوبي ومنسوبات الرئاسة والمتطوعين والمتطوعات الذين تجاوز عددهم 13,879 متطوعًا ومتطوعة، إلى جانب شركاء النجاح من الجهات الحكومية والأمنية والخدمية، مؤكدًا استمرار الرئاسة في تنفيذ برامجها ومساراتها الإثرائية لما بعد الحج؛ لتعظيم الأثر الإيماني والمعرفي للحجاج والزوار، ونقل رسالة الحرمين الشريفين الوسطية إلى العالم بلغات متعددة.