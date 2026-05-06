السعودية تؤكد أهمية التمويل وبناء القدرات لمواجهة تحديات المياه العالمية

الأربعاء ٦ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٢:٢٨ مساءً
المواطن - واس

أكدت المملكة أهمية تضافر الجهود الدولية لمواجهة تحديات المياه المتزايدة حول العالم، من خلال تكامل الدبلوماسية والتمويل وبناء القدرات، داعية إلى ضرورة تحول النظرة الشاملة إلى المياه من قضية قطاعية إلى رابط اقتصادي إستراتيجي يجمع المناخ، والغذاء، والطاقة، والصحة، والنظم البيئية.
جاء ذلك خلال مشاركة وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه الدكتور عبدالعزيز الشيباني في أعمال منتدى إسطنبول الدولي الخامس للمياه، الذي أقيم يومي 5 و6 مايو الجاري في إسطنبول، على رأس وفد رفيع المستوى، وذلك في إطار تعزيز حضور المملكة الدولي، واستعراض تجربتها الرائدة في قضايا المياه حول العالم.
وأوضح الدكتور الشيباني أن مشاركة المملكة في هذا التجمع المائي الدولي، تأتي ضمن جهودها لدعم مسار التحضير لاستضافة الدورة الحادية عشرة للمنتدى العالمي للمياه، التي ستعقد في الرياض العام المقبل، وحشد الزخم الدولي للمنتدى الأبرز على مستوى العالم، مشيرًا إلى أهمية توحيد الجهود الدولية للتصدي لقضايا المياه، من خلال تكامل الدبلوماسية والتمويل وبناء القدرات والحوكمة الشاملة، إلى جانب توظيف البيانات والابتكار، لتعزيز المرونة المائية.
وأشار الدكتور الشيباني خلال مشاركته في جلسة حوارية رفيعة المستوى بعنوان “تحول نموذجي في عالم متغير”، إلى أهمية ربط مخرجات منتدى إسطنبول بالمسار التحضيري للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه في الرياض، مؤكدًا أن المنتدى المقبل يستهدف الانتقال من الحوار إلى التنفيذ، من خلال مواءمة المسارات الموضوعية والإقليمية والسياسية، وتعزيز مشاركة الشباب، وربط المعرفة الفنية بالقرارات السياسية والتمويل والتنفيذ على أرض الواقع، مبيّنًا أن المملكة تمتلك تجربة رائدة وخبرات واسعة في تطوير قطاع المياه، من خلال تبني مستهدفات رؤية المملكة 2030، والإستراتيجية الوطنية للمياه، إضافةً إلى إسهاماتها في دعم التعاون الدولي وتبادل الخبرات؛ لمواجهة تحديات المياه محليًا ودوليًا.
ونظّم وفد المملكة بالشراكة مع المجلس العالمي للمياه، جلسة خاصة بعنوان (من إسطنبول إلى الرياض: ربط الرؤى والطموحات بالعمل الجماعي)، تم من خلالها تسليط الضوء على مستجدات التحضير للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه، ودوره في تحويل الأولويات الفنية والإقليمية إلى رسائل سياسية والتزامات عملية قابلة للمتابعة، واستعرضت الجلسة التقدم المحرز في المسارات الموضوعية والإقليمية والسياسية للمنتدى، والاستعداد للاجتماع التشاوري الثاني لأصحاب المصلحة المقرر عقده في جدة خلال الفترة من 28 حتى 29 يونيو المقبل بالتزامن مع أسبوع المياه السعودي.

