السعودية تدين الهجوم الإرهابي الشنيع على القطار في باكستان

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية للهجوم الإرهابي الشنيع على قطار في إقليم بلوشستان بجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة.

وقالت الوزارة في بيان: “المملكة تجدد رفضها التام للأعمال الإرهابية والمتطرفة كافةً، وتشدد استنكارها لمحاولات النيل من أمن واستقرار باكستان وشعبها الشقيق، وتعرب عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا ولحكومة وشعب باكستان في هذا المصاب الأليم، مع وافر تمنياتها بالأمن والسلامة للجميع”.