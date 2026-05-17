السعودية تدين بأشد العبارات الاعتداء على الإمارات بمسيرات استهدفت محطة براكة للطاقة النووية

الأحد ١٧ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢٩ مساءً
المواطن - واس

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة بأشد العبارات للاعتداء على دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمسيرات؛ مما أسفر عن اندلاع حريق خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية.

وقالت الوزارة في بيان: “المملكة تشدد على رفضها القاطع لهذه الاعتداءات السافرة، التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها، وتؤكد تضامنها مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات تحافظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها”.

