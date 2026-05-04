الثلاثاء ٥ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٠٥ صباحاً
السعودية تدين وتستنكر الاستهداف الإيراني عبر صواريخ وطائرات مسيرة لمنشآت مدنية واقتصادية في الإمارات
المواطن - فريق التحرير

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها بأشد العبارات للاستهداف الإيراني – عبر صواريخ وطائرات مسيرة – لمنشآت مدنية واقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ولناقلة تابعة لشركة إماراتية.

وأكدت المملكة وقوفها إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها.

ودعت المملكة الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى وقف هذه الاعتداءات والالتزام بمبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة واحترام مبادئ حسن الجوار.

