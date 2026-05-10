السعودية تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الغادر على حاجز أمني في باكستان

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم الإرهابي الغادر على حاجز أمني في إقليم خيبر بختونخوا في جمهورية باكستان الإسلامية، الذي أسفر عن وفاة عددٍ من رجال الشرطة الباكستانية وإصابة آخرين.
وقالت الوزارة في بيان لها: “المملكة تعبر عن تضامنها مع باكستان حكومًة وشعبًا في هذا المصاب الأليم، وتجدد رفضها التام للأعمال الإرهابية والمتطرفة التي تحاول المساس بأمن واستقرار باكستان وشعبها الشقيق، مقدمًة خالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب باكستان الشقيق، مع خالص تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل”.