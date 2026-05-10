انطلاق مبيعات تذاكر كأس آسيا 2027 السعودية | الحج دون تصريح يعرقل التنظيم ويعرض المخالفين للعقوبات | الملك سلمان يوافق على إضافة قسمٍ للإناث في مسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم | الغذاء والدواء: إضافة الفلورايد للمياه المعبأة تخضع لاشتراطات معتمدة | OpenAI تضيف خصائص صوتية متطورة للتفاعل الفوري مع المستخدمين

السعودية تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الغادر على حاجز أمني في باكستان

الأحد ١٠ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٤٠ مساءً
المواطن - واس

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم الإرهابي الغادر على حاجز أمني في إقليم خيبر بختونخوا في جمهورية باكستان الإسلامية، الذي أسفر عن وفاة عددٍ من رجال الشرطة الباكستانية وإصابة آخرين.

وقالت الوزارة في بيان لها: “المملكة تعبر عن تضامنها مع باكستان حكومًة وشعبًا في هذا المصاب الأليم، وتجدد رفضها التام للأعمال الإرهابية والمتطرفة التي تحاول المساس بأمن واستقرار باكستان وشعبها الشقيق، مقدمًة خالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب باكستان الشقيق، مع خالص تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل”.

