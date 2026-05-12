Icon

نائب أمير مكة المكرمة يتفقد جاهزية المشاعر المقدسة لحج 1447هـ Icon اكتمال إعلان المناطق العقارية بمدينة الرياض للتسجيل العيني للعقار Icon تدشين أندية أكاديمية طويق في 16 جامعة حول المملكة Icon فيصل بن فرحان يبحث العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة مع وزيرة خارجية بريطانيا Icon طفل نصراوي من ملعب الأول بارك: اليوم نحسم الدوري Icon سلمان للإغاثة يوزع 25300 وجبة غذائية ساخنة في قطاع غزة Icon الكويت تستدعي السفير الإيراني احتجاجًا على تسلل عناصر الحرس الثوري Icon روسيا تختبر صاروخ “سارمات” النووي بمدى 35 ألف كم Icon مشروع “مسام” ينزع 839 لغمًا من مختلف الأراضي اليمنية Icon نائب أمير تبوك يكرّم الطلاب والطالبات الفائزين بجوائز “منافس” Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية
خرق واضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة

السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات تسلل مجموعة مسلحة من الحرس الثوري الإيراني للكويت

الثلاثاء ١٢ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٨:٤٨ مساءً
السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات تسلل مجموعة مسلحة من الحرس الثوري الإيراني للكويت
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية بأشد العبارات قيام مجموعة مسلحة من عناصر الحرس الثوري في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالتسلل إلى جزيرة بوبيان الكويتية بهدف تنفيذ أعمال عدائية تجاه دولة الكويت الشقيقة.

وشددت الوزارة على رفض المملكة القاطع لهذه الاعتداءات التي تمس سيادة دولة الكويت في خرقٍ واضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدةً أن هذه الانتهاكات تقوض الجهود الدولية التي تهدف لاستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وعبرت وزارة الخارجية عن تضامن المملكة مع دولة الكويت الشقيقة حكومةً وشعبًا، مجددةً دعمها الكامل لكل ما تتخذه الكويت من إجراءات تحفظ سيادة وأمن واستقرار الكويت وشعبه الشقيق.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وصول قافلة مساعدات إنسانية جديدة من السعودية إلى قطاع غزة
السعودية

وصول قافلة مساعدات إنسانية جديدة من السعودية...

السعودية
انتخاب السعودية بالإجماع لعضوية لجنة الأمم المتحدة لتسخير العلم والتقنية لأغراض التنمية
أخبار رئيسية

انتخاب السعودية بالإجماع لعضوية لجنة الأمم المتحدة...

أخبار رئيسية
المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يصل إلى فينيكس الأمريكية للمنافسة في “آيسف 2026”
السعودية

المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يصل إلى فينيكس...

السعودية
السعودية وتركيا توقعان اتفاقية الإعفاء المتبادل للجوازات الدبلوماسية والخاصة
السعودية

السعودية وتركيا توقعان اتفاقية الإعفاء المتبادل للجوازات...

السعودية
السعودية تطالب بالوقف الفوري للاعتداءات السافرة على أراضي الدول الخليجية ومياهها الإقليمية
السعودية

السعودية تطالب بالوقف الفوري للاعتداءات السافرة على...

السعودية
السعودية تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الغادر على حاجز أمني في باكستان
السعودية

السعودية تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الغادر على...

السعودية
42 طالبًا وطالبة يمثلون السعودية في “آيسف 2026” بالولايات المتحدة الأمريكية
السعودية

42 طالبًا وطالبة يمثلون السعودية في “آيسف...

السعودية
السعودية تؤكد أهمية التمويل وبناء القدرات لمواجهة تحديات المياه العالمية
السعودية

السعودية تؤكد أهمية التمويل وبناء القدرات لمواجهة...

السعودية