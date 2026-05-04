السعودية تشارك في معرض الرباط الدولي للكتاب 2026 ببرنامج أدبي متكامل

ثمانينية مغربية: اختارني الله للحج واخترت أختي رفيقةً وعونًا السعودية تعرب عن قلقها إزاء التصعيد العسكري الحالي في المنطقة وتدعو إلى ضرورة التهدئة السعودية تدين وتستنكر الاستهداف الإيراني عبر صواريخ وطائرات مسيرة لمنشآت مدنية واقتصادية في الإمارات عبدالعزيز بن سعود يرعى حفل تخريج 1662 طالبًا من كلية الملك فهد الأمنية النفط يقفز 6% ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا برئيس الإمارات القبض على مواطن لترويجه 18 كيلو حشيش في جازان استثمار 6 مليارات ريال لتطوير البنية التحتية بمكة والمشاعر المقدسة خلال 4 سنوات حرارة الصيف تُحيي الزواحف وترفع استهلاك البطيخ الدفاع الإماراتية: تعاملنا مع 12صاروخًا باليستيًا و3 صواريخ جوالة و4 مسيرات من إيران اليوم
شاركت المملكة في معرض الرباط الدولي للكتاب 2026، ليعكس ثراء المشهد الأدبي السعودي وتنوعه، ليجسّد امتدادًا ثقافيًا يفتح آفاق الحوار مع القرّاء والمثقفين من مختلف أنحاء العالم.
وشهد الجناح زيارة الملحق الثقافي السعودي في المملكة المغربية منصور بن زيد الخثلان،حيث اطّلع على ما يقدمه الجناح من محتوى ثقافي متنوع ومبادرات نوعية تعكس تطور المشهد الثقافي السعودي، مشيدًا بما يقدمه من صورة مشرّفة تعكس الحراك الإبداعية في المملكة، وتعزز حضورها في المحافل الثقافية الدولية.
ويقدّم الجناح السعودي تجربة معرفية ثرية تتيح للزوار التعرف على ملامح الأدب السعودي الحديث، وما يشهده من تطور في المضامين والأساليب، إلى جانب إبراز الحراك الثقافي المتنامي في المملكة.
كما يواكب الجناح برنامج ثقافي متكامل تضم سلسلة من الندوات واللقاءات الحوارية التي تجمع نخبة من الأدباء والمثقفين، لمناقشة قضايا الأدب المعاصر، وتبادل الرؤى حول التحولات الثقافية الراهنة، حيث تتنوع هذه الفعاليات بين جلسات نقدية، وقراءات أدبية، وحوارات مفتوحة، تسهم في إثراء تجربة الزوار.