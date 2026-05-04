السعودية تشارك في معرض الرباط الدولي للكتاب 2026 ببرنامج أدبي متكامل

شاركت المملكة في معرض الرباط الدولي للكتاب 2026، ليعكس ثراء المشهد الأدبي السعودي وتنوعه، ليجسّد امتدادًا ثقافيًا يفتح آفاق الحوار مع القرّاء والمثقفين من مختلف أنحاء العالم.

وشهد الجناح زيارة الملحق الثقافي السعودي في المملكة المغربية منصور بن زيد الخثلان،حيث اطّلع على ما يقدمه الجناح من محتوى ثقافي متنوع ومبادرات نوعية تعكس تطور المشهد الثقافي السعودي، مشيدًا بما يقدمه من صورة مشرّفة تعكس الحراك الإبداعية في المملكة، وتعزز حضورها في المحافل الثقافية الدولية.

ويقدّم الجناح السعودي تجربة معرفية ثرية تتيح للزوار التعرف على ملامح الأدب السعودي الحديث، وما يشهده من تطور في المضامين والأساليب، إلى جانب إبراز الحراك الثقافي المتنامي في المملكة.

كما يواكب الجناح برنامج ثقافي متكامل تضم سلسلة من الندوات واللقاءات الحوارية التي تجمع نخبة من الأدباء والمثقفين، لمناقشة قضايا الأدب المعاصر، وتبادل الرؤى حول التحولات الثقافية الراهنة، حيث تتنوع هذه الفعاليات بين جلسات نقدية، وقراءات أدبية، وحوارات مفتوحة، تسهم في إثراء تجربة الزوار.