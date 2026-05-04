Icon

ثمانينية مغربية: اختارني الله للحج واخترت أختي رفيقةً وعونًا Icon السعودية تعرب عن قلقها إزاء التصعيد العسكري الحالي في المنطقة وتدعو إلى ضرورة التهدئة Icon السعودية تدين وتستنكر الاستهداف الإيراني عبر صواريخ وطائرات مسيرة لمنشآت مدنية واقتصادية في الإمارات Icon عبدالعزيز بن سعود يرعى حفل تخريج 1662 طالبًا من كلية الملك فهد الأمنية Icon النفط يقفز 6% Icon ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا برئيس الإمارات Icon القبض على مواطن لترويجه 18 كيلو حشيش في جازان Icon استثمار 6 مليارات ريال لتطوير البنية التحتية بمكة والمشاعر المقدسة خلال 4 سنوات Icon حرارة الصيف تُحيي الزواحف وترفع استهلاك البطيخ Icon الدفاع الإماراتية: تعاملنا مع 12صاروخًا باليستيًا و3 صواريخ جوالة و4 مسيرات من إيران اليوم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

السعودية تشارك في معرض الرباط الدولي للكتاب 2026 ببرنامج أدبي متكامل

الإثنين ٤ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٨:٥٦ مساءً
السعودية تشارك في معرض الرباط الدولي للكتاب 2026 ببرنامج أدبي متكامل
المواطن - فريق التحرير

شاركت المملكة في معرض الرباط الدولي للكتاب 2026، ليعكس ثراء المشهد الأدبي السعودي وتنوعه، ليجسّد امتدادًا ثقافيًا يفتح آفاق الحوار مع القرّاء والمثقفين من مختلف أنحاء العالم.

وشهد الجناح زيارة الملحق الثقافي السعودي في المملكة المغربية منصور بن زيد الخثلان،حيث اطّلع على ما يقدمه الجناح من محتوى ثقافي متنوع ومبادرات نوعية تعكس تطور المشهد الثقافي السعودي، مشيدًا بما يقدمه من صورة مشرّفة تعكس الحراك الإبداعية في المملكة، وتعزز حضورها في المحافل الثقافية الدولية.

ويقدّم الجناح السعودي تجربة معرفية ثرية تتيح للزوار التعرف على ملامح الأدب السعودي الحديث، وما يشهده من تطور في المضامين والأساليب، إلى جانب إبراز الحراك الثقافي المتنامي في المملكة.

كما يواكب الجناح برنامج ثقافي متكامل تضم سلسلة من الندوات واللقاءات الحوارية التي تجمع نخبة من الأدباء والمثقفين، لمناقشة قضايا الأدب المعاصر، وتبادل الرؤى حول التحولات الثقافية الراهنة، حيث تتنوع هذه الفعاليات بين جلسات نقدية، وقراءات أدبية، وحوارات مفتوحة، تسهم في إثراء تجربة الزوار.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد