انطلاق مبيعات تذاكر كأس آسيا 2027 السعودية | الحج دون تصريح يعرقل التنظيم ويعرض المخالفين للعقوبات | شمس المغيب تُعانق رمال النفود ونباتاته جنوب رفحاء | الملك سلمان يوافق على إضافة قسمٍ للإناث في مسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم | ترميز الأمتعة يختصر إجراءات وصول حجاج كوت ديفوار | الغذاء والدواء: إضافة الفلورايد للمياه المعبأة تخضع لاشتراطات معتمدة | هيئة الأدب تختتم مشاركة السعودية في معرض النشر والكتاب بالرباط | المياه الوطنية: 12 مشروعًا لدعم خطّة حج 1447هـ | OpenAI تضيف خصائص صوتية متطورة للتفاعل الفوري مع المستخدمين | #يهمك_تعرف | الحج والعمرة: التقديم على وظائف الوزارة عبر جدارات فقط

شددت على أهمية الالتزام بحماية الممرات البحرية الدولية

السعودية تطالب بالوقف الفوري للاعتداءات السافرة على أراضي الدول الخليجية ومياهها الإقليمية

الأحد ١٠ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٣٨ مساءً
المواطن - واس

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية بأشد العبارات الاستهدافات الغادرة للأراضي والمياه الإقليمية لكلٍّ من دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، ودولة الكويت، مجددةً وقوف المملكة مع كافة الإجراءات التي تتخذها الدول الخليجية الشقيقة لحماية أمنها واستقرارها.

وقالت الوزارة في بيان لها: “المملكة تطالب بالوقف الفوري للاعتداءات السافرة على أراضي الدول الخليجية ومياهها الإقليمية، ولأي محاولة لإغلاق مضيق هرمز أو تعطيل للممرات المائية الدولية، وتشدد على أهمية الالتزام بحماية الممرات البحرية الدولية وفقًا للقوانين الدولية ذات الصلة”.

السعودية تدين وتستنكر بشدة استهداف موقعٍ في ساحة مطار الخرطوم
السعودية: ندعم البحرين في أي إجراءات تتخذها لحفظ أمنها واستقرارها
المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يصل إلى فينيكس الأمريكية للمنافسة في “آيسف 2026”
سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد.. عيار 21 بـ 497.5 ريال
السعودية تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الغادر على حاجز أمني في باكستان
السعودية تدين وتستنكر الاستهداف الإيراني عبر صواريخ وطائرات مسيرة لمنشآت مدنية واقتصادية في الإمارات
ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيسة وزراء اليابان
السعودية تؤكد أهمية التمويل وبناء القدرات لمواجهة تحديات المياه العالمية
