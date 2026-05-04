السعودية تعرب عن قلقها إزاء التصعيد العسكري الحالي في المنطقة وتدعو إلى ضرورة التهدئة

أعربت وزارة الخارجية عن قلق المملكة العربية السعودية إزاء التصعيد العسكري الحالي في المنطقة، ودعت إلى ضرورة التهدئة وعدم التصعيد وضبط النفس، ودعم الوساطة الباكستانية والجهود الدبلوماسية للوصول إلى حل سياسي يجنب المنطقة من الانزلاق نحو المزيد من التوتر وزعزعة الأمن والاستقرار والذي لا يصب في مصلحة المنطقة والعالم.

وقالت الوزارة في بيان لها: “المملكة تشدد على أهمية عودة حرية الملاحة البحرية الدولية في مضيق هرمز إلى حالتها الطبيعية كما كانت قبل 28 فبراير، مطالبةً بضمان مرور السفن بأمن وسلامة دون قيود.