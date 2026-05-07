يعزز هذا الإنجاز الحضور السعودي في المؤسسات الإعلامية الدولية

الخميس ٧ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٣:٥٣ مساءً
السعودية تفوز بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للصحفيين
المواطن - واس

حققت المملكة العربية السعودية إنجازًا جديدًا بفوزها بعضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحفيين -التي ستقود أعمال الاتحاد للسنوات الأربع القادمة- في خطوة تُعد الأولى من نوعها في تاريخ حضور المملكة داخل هذا الكيان الإعلامي الدولي، وذلك عبر انتخاب رئيس هيئة الصحفيين السعوديين عضوان الأحمري ممثلًا للمملكة في اللجنة التنفيذية.
ويأتي هذا الفوز في ظل منافسة دولية قوية شهدها الاتحاد، خاضتها أكثر من 148 دولة على المقاعد المطروحة وتمكنت 16 دولة فقط من الفوز بعضوية اللجنة التنفيذية، ما يعكس حجم الثقة الدولية التي تحظى بها المملكة ومكانتها المتنامية في قطاع الإعلام والصحافة.
ويعزز هذا الإنجاز الحضور السعودي في المؤسسات الإعلامية الدولية، ويفتح المجال أمام مشاركة أكبر في صناعة القرارات المتعلقة بمهنة الصحافة عالميًا، إلى جانب نقل التجربة السعودية الإعلامية إلى المنصات الدولية.


من جانبه قال الأحمري: “إن هذا الفوز يمثل ثقة النقابات المهنية الدولية بما تقدمه الهيئة وما قدمته منذ انطلاقتها قبل أكثر من 22 عامًا, وهذا الإنجاز يمثل عمل زملائي في مجلس الإدارة والأمانة العامة، ولقد حققنا جزءًا من أهداف الهيئة بالحضور الدولي عبر رئاسة المكتب التنفيذي لصحافيي غرب آسيا، واليوم عبر الفوز بعضوية اللجنة التنفيذية وسنواصل العمل من أجل حضور دولي أكبر يليق بمكانة المملكة”.
يذكر أن هيئة الصحفيين السعوديين شاركت في اجتماعات كونغرس الاتحاد الدولي للصحفيين (IFJ) والاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيسه في العاصمة الفرنسية باريس، خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو الجاري، بوفد رأسه عضوان الأحمري، وضم أعضاء مجلس الإدارة، لمى الشثري، ومي الشريف، وحامد الشهري.

