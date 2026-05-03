السعودية تقود نمو قطاع السفر والسياحة في الشرق الأوسط

أصدر المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC) بيانًا تضمَّن أبرز أرقام تقرير الأثر الاقتصادي لعام 2025م لمنطقة الشرق الأوسط، مسلطًا الضوء على الأداء القوي المتواصل للمملكة، وريادتها في قطاع السفر والسياحة على المستوى الإقليمي.

وأشار البيان إلى أن المملكة العربية السعودية تمثّل أكبر اقتصادٍ سياحيٍ في الشرق الأوسط، حيث بلغت المساهمة الإجمالية لقطاع السفر والسياحة في المملكة -حسب تقديرات المجلس- نحو 178 مليار دولار أمريكي في عام 2025م، أي ما نسبته 46% من الاقتصاد السياحي في منطقة الشرق الأوسط، وذلك وفق منهجية الحساب الخاصة بالمجلس التي تشمل الناتج المحلي المباشر وغير المباشر والمستحثّ للقطاع.

وأوضح تقرير الأثر الاقتصادي أن المساهمة الإجمالية لقطاع السفر والسياحة من إجمالي الناتج المحلي بالمملكة نمت بنحو 7.4% في عام 2025م، أي ما يقارب ضعف متوسط النمو العالمي البالغ 4.1%.

المستوى الإقليمي

أما على المستوى الإقليمي، فتجاوزت المملكة متوسط النمو في الشرق الأوسط البالغ 5.3%، معززةً مكانتها كأسرع سوق سياحية نموًا في المنطقة, وتؤكّد هذه الأرقام الريادة الإقليمية للسياحة السعودية، ونموّها المتسارع منذ بداية مسار التحوّل الشامل الذي رسمته رؤية المملكة 2030.

وأشار التقرير إلى دور غرض الأعمال كأحد أهم ممكّنات النمو في السياحة السعودية، مشيرًا إلى بروز المملكة كمركز محوري للمؤتمرات والمعارض والفعاليات الدولية الكبرى، مما يعزز مكانتها كوجهة سياحية عالمية رائدة تتمتع بمحرّكات طلب متنوّعة.

ويأتي تقرير المجلس العالمي للسفر والسياحة ليؤكّد النمو المتواصل لقطاع السياحة في المملكة الذي انعكس في مختلف التقارير العالمية والمحلية, فقد أصدرت المملكة العربية السعودية مؤخرًا التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030 لعام 2025م، الذي كشف عن أداء قوي سجّله قطاع السياحة في العام الماضي، إذ بلغ إجمالي عدد السيّاح المحليين والوافدين من الخارج لعام 2025م بنحو 123 مليون سائح، ما يعزّز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية رائدة.