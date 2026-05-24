السعودية ضيف شرف في معرض كوالالمبور الدولي للكتاب 2026

الأحد ٢٤ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١:٤٢ مساءً
المواطن- فريق التحرير

تحل المملكة ضيف شرف في معرض كوالالمبور الدولي للكتاب 2026، الذي تُقام فعالياته خلال الفترة من 29 مايو إلى 7 يونيو 2026م، في مركز التجارة العالمي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، ضمن حضور ثقافي يعزز جسور التبادل الحضاري مع مختلف دول العالم.
وتأتي مشاركة المملكة ضيف شرف للمعرض في إطار العلاقات الثقافية بين المملكة وماليزيا، في ظل ما يشهده القطاع الثقافي السعودي من حراك متسارع بدعم مستمر من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، أسهم في تعزيز حضور الثقافة السعودية عالميًا، والتعريف بالإرث الحضاري للمملكة.
وتقود هيئة الأدب والنشر والترجمة مشاركة المملكة في المعرض وتنظم برنامجًا ثقافيًا يتضمن سلسلة من الندوات والجلسات الحوارية، بمشاركة نخبة من المثقفين والأدباء والمتخصصين، إضافة إلى فعاليات تسلط الضوء على المشهد الأدبي السعودي والحراك الإبداعي الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات الثقافية.
ويشتمل جناح المملكة على أركان للحرف اليدوية التقليدية، والأزياء السعودية، والآلات الموسيقية الشعبية، إلى جانب معرض للمخطوطات والمستنسخات الأثرية، وعروض للفنون الأدائية السعودية التي تجسد عمق الموروث الثقافي للمملكة، إضافة إلى عرض عددٍ من الأفلام السعودية، ومشاركة عدد من الجهات الحكومية والهيئات والكيانات الثقافية، بما يسهم في تقديم صورة متكاملة عن الحراك الثقافي الذي تشهده المملكة في مختلف قطاعاته.
ويُنتظر أن يقدم الجناح تجربة ثقافية متكاملة تعكس ثراء الهوية السعودية وتنوعها، وتبرز المنجزات الثقافية المتحققة في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030، الرامية إلى ترسيخ الثقافة بوصفها إحدى مكونات جودة الحياة وأدوات التواصل الحضاري بين الشعوب.

ارتفاع الرقم القياسي للإيرادات التشغيلية للأعمال قصيرة المدى في السعودية بنسبة 10.2% خلال مارس
ضيوف برنامج خادم الحرمين: ما تقدمه السعودية للحجاج محل إعجاب العالم الإسلامي
ارتفاع عدد المسافرين عبر مطارات المملكة إلى 140.9 مليون خلال 2025
الكويت تدين العدوان على السعودية عبر طائرات مسيّرة من العراق
