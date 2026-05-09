السعودية: ندعم البحرين في أي إجراءات تتخذها لحفظ أمنها واستقرارها

تعرب وزارة الخارجية عن دعم المملكة العربية السعودية الكامل للإجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين الشقيقة في مواجهة ما رصد من نشاطات تمس الأمن الوطني وتستهدف زعزعة أمن واستقرار مملكة البحرين الشقيقة.

وتشيد المملكة بكفاءة الأجهزة الأمنية البحرينية ويقظتها في كشف وملاحقة الأنشطة التي تمثل تهديدًا للأمن الوطني البحريني.