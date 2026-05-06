الحرات البركانية بترُبة تحتضن مشاهد مطرية لافتة Icon أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة السابعة عشرة من طلاب جامعة المجمعة Icon القيادة تعزي تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ عبدالله الجابر الصباح Icon وزارة الحج والعمرة تؤكد أهمية الحصول على تصريح الحج عبر القنوات الرسمية Icon برعاية وزير الداخلية.. حرس الحدود يدشّن عددًا من الخدمات الإلكترونية عبر منصة أبشر Icon ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى Icon انطلاق بطولة طيران ناس التصنيفية للبادل بمشاركة أكثر من 380 لاعبًا ولاعبة Icon السعودية وتركيا توقعان اتفاقية الإعفاء المتبادل للجوازات الدبلوماسية والخاصة Icon قوات أمن الحج تضبط 10 مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج Icon حاملة الطائرات الأمريكية الأكبر بالعالم تغادر المتوسط Icon

السعودية وتركيا توقعان اتفاقية الإعفاء المتبادل للجوازات الدبلوماسية والخاصة

الأربعاء ٦ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٧:٠٠ مساءً
السعودية وتركيا توقعان اتفاقية الإعفاء المتبادل للجوازات الدبلوماسية والخاصة
المواطن - واس

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزير خارجية الجمهورية التركية هاكان فيدان، وذلك في العاصمة التركية أنقرة.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث التطورات الإقليمية، وسبل الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

عقب اللقاء، وقع الجانبان اتفاقية الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية التركية.

السعودية تحقق المركز الثاني عالميًا في جاذبية أسواق مراكز البيانات
المملكة تؤكد استمرار دعمها لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بصفتها المانح المؤسس ورئيسة مجلسه الاستشاري
السعودية تؤكد دعمها الكامل للبحرين فيما تتخذه من إجراءات لمواجهة كل ما من شأنه المساس بأمنها واستقرارها
السعودية تؤكد أهمية التمويل وبناء القدرات لمواجهة تحديات المياه العالمية
فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية مصر
السعودية و6 دول تتفق على رفع إنتاج النفط 188 ألف برميل يوميا
منظومة رقمية متكاملة لتيسير رحلة ضيوف الرحمن قبل الوصول إلى السعودية 
42 طالبًا وطالبة يمثلون السعودية في “آيسف 2026” بالولايات المتحدة الأمريكية
