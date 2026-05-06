السعودية وتركيا توقعان اتفاقية الإعفاء المتبادل للجوازات الدبلوماسية والخاصة

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزير خارجية الجمهورية التركية هاكان فيدان، وذلك في العاصمة التركية أنقرة.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث التطورات الإقليمية، وسبل الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

عقب اللقاء، وقع الجانبان اتفاقية الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية التركية.