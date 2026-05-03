السعودية تؤكد دعمها الكامل للبحرين فيما تتخذه من إجراءات لمواجهة كل ما من شأنه المساس بأمنها واستقرارها

أعربت وزارة الخارجية عن دعم المملكة للإجراءات السيادية التي اتخذتها قيادة مملكة البحرين الشقيقة، لحماية أمنها وصون سيادتها.

وأكدت المملكة دعمها الكامل لمملكة البحرين الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات لمواجهة كل ما من شأنه المساس بأمنها واستقرارها، وردع كل من تسوّل له نفسه استهداف سيادة البحرين والتدخل في شؤونها الداخلية، مشددةً على أن أمن البحرين من أمن المملكة وسائر دول الخليج.