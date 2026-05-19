Icon

البلديات والإسكان: تشغيل 65 مركز خدمات وتهيئة 20 جسرًا بالمشاعر المقدسة لموسم حج 1447هـ Icon السفارة الأمريكية تتيح التقديم على تأشيرات كأس العالم لحاملي التذاكر في المملكة Icon هيئة الحرمين ترفع جاهزية 35 ألف سجادة بأروقة المسجد الحرام Icon من “درب زبيدة” إلى طريق مكة.. رحلة تطور تاريخية نحو منظومة حديثة ومتكاملة لخدمة ضيوف الرحمن Icon “هيئة الطرق” تنفذ أعمال تبريد الطرق في 3 مواقع بقطار المشاعر Icon إسبانيا: اعتقال نجل مؤسس “مانجو” للأزياء للاشتباه بتورطه في وفاة والده Icon تطبيق توكلنا يتيح استعراض تصاريح حج 1447هـ Icon الشؤون الإسلامية: تقليص مدة الانتظار بين الأذان والإقامة بجوامع ومساجد الحجاج بالعاصمة المقدسة والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة Icon “الشؤون الدينية” تُقيم اللقاء العلمي “جهود المملكة في رعاية المنظومة الدينية بالحرمين الشريفين” Icon مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 يعزز خدماته خلال حج 1447هـ Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

السفارة الأمريكية تتيح التقديم على تأشيرات كأس العالم لحاملي التذاكر في المملكة

الثلاثاء ١٩ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٣٠ مساءً
السفارة الأمريكية تتيح التقديم على تأشيرات كأس العالم لحاملي التذاكر في المملكة
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في المملكة إتاحة التقديم على تأشيرات الزيارة الأمريكية لحاملي تذاكر كأس العالم FIFA، في المملكة العربية السعودية، وذلك عبر برنامج FIFA PASS.

ويتيح البرنامج للمشجعين الذين اشتروا تذاكر مباشرةً من الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، حجز موعد لمقابلة التأشيرة الأمريكية من فئة B1/B2 في مدينة جدة، تمهيدًا لحضور مباريات كأس العالم 2026.

ودعت السفارة الراغبين في الاستفادة من البرنامج إلى الاطلاع على المعلومات وإرشادات التقديم عبر الرابط: https://www.state.gov/fifa-world-cup-26-visas-pass-faq.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد