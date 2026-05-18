فرق راجلة ومنظومة ذكية لتعزيز إرشاد ضيوف الرحمن

السفينة السياحية الموبوءة بفيروس هانتا تصل إلى هولندا اليوم

الإثنين ١٨ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٠١ صباحاً
المواطن- فريق التحرير

من المقرر أن تصل السفينة السياحية الموبوءة بفيروس هانتا القاتل، إلى مدينة روتردام الساحلية الهولندية، صباح اليوم الاثنين.

وأمضت السفينة السياحية “إم في هونديوس”، الستة أيام الماضية في رحلة إبحار من جزر الكناري، إذ جرى إنزال باقي الركاب من السفينة بمرافقة طاقم يرتدي معدات وقاية شخصية كاملة، واستقلوا رحلات جوية إلى أكثر من 20 دولة لدخول الحجر الصحي.

وبلغ عدد الإصابات على متن السفينة 11 حالة، تأكدت تسعة منها، بحسب منظمة الصحة العالمية.

وتوفي ثلاثة ركاب، من بينهم زوج وزوجة هولنديان يعتقد مسئولو الصحة، أنهما كانا أول من تعرض للفيروس في أثناء زيارتهما إلى أمريكا الجنوبية.

 

