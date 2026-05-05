السفينة الموبوءة بفيروس هانتا تطلب المساعدة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، إلى جانب الشركة المشغلة لسفينة سياحية، أن سفينة تقل نحو 150 شخصًا لا تزال تنتظر المساعدة قبالة سواحل الرأس الأخضر في المحيط الأطلسي، عقب تفشٍ مشتبه به لفيروس “هانتا” النادر، أسفر عن وفاة ثلاثة ركاب وإصابة ثلاثة آخرين بحالات حرجة.

وكانت السفينة الهولندية “إم في هونديوس”، التابعة لشركة أوشن وايد إكسبديشنز، قد أطلقت نداء استغاثة بعد وصولها إلى محيط جزر الرأس الأخضر، وذلك خلال رحلة استكشافية طويلة انطلقت من الأرجنتين باتجاه القارة القطبية الجنوبية مرورًا بعدد من الجزر النائية في جنوب الأطلسي.

وأكدت الشركة أن السلطات المحلية لم تسمح حتى الآن بإنزال أي من الركاب أو أفراد الطاقم، فيما أوضحت وزارة الصحة في الرأس الأخضر أنها قررت إبقاء السفينة في المياه المفتوحة القريبة من الساحل كإجراء احترازي لحماية الصحة العامة.

ويُعرف فيروس “هانتا” بأنه مرض نادر ينتقل في الأساس عبر القوارض، سواء من خلال الاحتكاك المباشر أو التعرض لإفرازاتها مثل البول أو اللعاب أو الفضلات، فيما تشير منظمة الصحة العالمية إلى أن انتقاله بين البشر يظل محدودًا ونادر الحدوث.