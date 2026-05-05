Icon

جمعية “مساجدنا على الطرق” تفتتح الجامع الأول من عوائد الصندوق الوقفي Icon الخليج والهدى في نهائي نخبة كبار اليد غدًا بالدمام Icon جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز تستقبل أولى رحلات ضيوف الرحمن من غينيا Icon الأمير راكان بن سلمان يستقبل وفدًا من أسرة الباهلي Icon الأمير راكان بن سلمان يستقبل الرئيس التنفيذي للمسار الرياضي ويؤكد أهمية المشروعات النوعية بالدرعية Icon القبض على 3 أشخاص لنشرهم إعلانات حج وهمية ومضللة في القصيم Icon “الداخلية السورية” تعلن تفكيك خلية تستهدف زعزعة استقرار البلاد Icon وظائف شاغرة لدى شركة سابك Icon وكالة الفضاء السعودية تطلق النسخة الثانية من مبادرة “ساري 2” Icon الذهب يرتفع من أدنى مستوى بنسبة 1% Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

السفينة الموبوءة بفيروس هانتا تطلب المساعدة

الثلاثاء ٥ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٤٠ صباحاً
السفينة الموبوءة بفيروس هانتا تطلب المساعدة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، إلى جانب الشركة المشغلة لسفينة سياحية، أن سفينة تقل نحو 150 شخصًا لا تزال تنتظر المساعدة قبالة سواحل الرأس الأخضر في المحيط الأطلسي، عقب تفشٍ مشتبه به لفيروس “هانتا” النادر، أسفر عن وفاة ثلاثة ركاب وإصابة ثلاثة آخرين بحالات حرجة.

وكانت السفينة الهولندية “إم في هونديوس”، التابعة لشركة أوشن وايد إكسبديشنز، قد أطلقت نداء استغاثة بعد وصولها إلى محيط جزر الرأس الأخضر، وذلك خلال رحلة استكشافية طويلة انطلقت من الأرجنتين باتجاه القارة القطبية الجنوبية مرورًا بعدد من الجزر النائية في جنوب الأطلسي.

وأكدت الشركة أن السلطات المحلية لم تسمح حتى الآن بإنزال أي من الركاب أو أفراد الطاقم، فيما أوضحت وزارة الصحة في الرأس الأخضر أنها قررت إبقاء السفينة في المياه المفتوحة القريبة من الساحل كإجراء احترازي لحماية الصحة العامة.

ويُعرف فيروس “هانتا” بأنه مرض نادر ينتقل في الأساس عبر القوارض، سواء من خلال الاحتكاك المباشر أو التعرض لإفرازاتها مثل البول أو اللعاب أو الفضلات، فيما تشير منظمة الصحة العالمية إلى أن انتقاله بين البشر يظل محدودًا ونادر الحدوث.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد