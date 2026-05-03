السيطرة على حريق بمواقع خردة في الدمام دون إصابات

تمكّنت فرق الدفاع المدني في الدمام من السيطرة على حريق اندلع في مواقع مخصّصة لتجميع الخردة بحي المساندة، دون تسجيل أي إصابات.

وباشرت الفرق الميدانية الحادثة فور تلقي البلاغ، حيث نجحت في احتواء النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة، ما أسهم في الحد من الأضرار وتأمين الموقع بشكل كامل.