السيل الكبير.. حكايةُ دربٍ عبرت منه قوافل الحجيج إلى مكة

مع إشراقة موسم الحج كل عام، يعود طريق السيل الكبير، المعروف تاريخيًا باسم قرن المنازل، إلى الواجهة بوصفه أحد أبرز المسالك البرية التي سلكها الحجاج القادمون من نجد وشرقي الجزيرة العربية في رحلتهم إلى مكة المكرمة، وحاملًا في تضاريسه وذاكرته مكانةً دينية وتاريخية ارتبطت بواحد من المواقيت الخمسة التي حددها الإسلام للإحرام.

ويمتد الطريق من الطائف في اتجاه مكة المكرمة عبر السيل الكبير، حيث يحتضن الميقات الذي شكّل على مر العصور محطةً إيمانيةً رئيسية لضيوف الرحمن.

ويبدأ المسار من أعالي الهدا والشفا جنوبًا، ثم ينحدر عبر الأودية والمنعطفات حتى بلدة السيل الكبير، الواقعة شمال شرقي مكة المكرمة، في مشهد جغرافي يجمع بين صرامة الجبال في أعلاه واتساع السهول عند منابته؛ ليمنح الطريق ملامح فريدة امتزجت فيها القسوة الطبيعية بالخصب والاستقرار البشري.

ويخترق الطريق وادي قرن، أحد الروافد المهمة لوادي فاطمة، ممتدًا من مرتفعات الهدا حتى السيل الكبير، قبل أن يتفرع لاحقًا باتجاه وادي السيل الصغير ثم وادي الشامية.

وقد عُرف هذا الامتداد بانحداره الشديد وغزارته المائية في مواسم الأمطار؛ مما جعله موضع نشاط زراعي وحيوي منذُ القدم، فيما ظل الميقات على ضفته الشرقية شاهدًا على تعاقب قوافل الحجاج والعابرين.

وحفظت كتب الجغرافيين والبلدانيين مثل الحربي، والهمداني، وابن خرداذبة ،هذا الطريق في وصفها لمسالك الحج، إذ تناولته المصادر القديمة بوصفه مركزًا رئيسًا لعبور الحجيج إلى مكة المكرمة، حيث كان القادمون يختارون بين مسار يمر عبر السيل الكبير والزيمة والجموم، وآخر يسلك عقبة كرا وعرفات.

ومع الزمن، برز طريق قرن المنازل بوصفه الخيار الأيسر والأقرب إلى مقاصد الحجاج، لما يجمعه من سهولة نسبية ومكانة شرعية ارتبطت بالميقات.

وفي الحاضر، يواصل طريق السيل الكبير أداء دوره الحيوي بوصفه أحد المنافذ الرئيسة التي تخدم الحجاج والمعتمرين القادمين من الجهة الشرقية، بعد أن شهد نقلة نوعية في مستوى الجودة والسلامة من خلال أعمال الصيانة والتطوير، التي نُفذت وفق أحدث المواصفات بإشراف الهيئة العامة للطرق؛ بما يعزز سلامة مستخدمي الطريق ويرفع من كفاءته التشغيلية خلال المواسم التي تشهد كثافة عالية في الحركة المرورية.

ويبرز على امتداد هذا الطريق مسجد ميقات السيل الكبير بوصفه معلمًا دينيًا وخدميًا بارزًا، إذ يقع على الجهة اليمنى لطريق السيل السريع المؤدي إلى مكة المكرمة، ويستقبل آلاف الحجاج والمعتمرين الراغبين في الإحرام من الميقات.

وقد جُدد المسجد في عهد الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله-، ليواكب احتياجات ضيوف الرحمن، ويضم مرافق متكاملة تشمل خدمات الوضوء، والمياه، ومواقف الحافلات، ومواقع الإسناد، بما يجعله مركزًا خدميًا رئيسًا خارج مكة المكرمة.

وهكذا يبقى طريق السيل الكبير أكثر من مجرد طريق معبّد؛ فهو ذاكرة مفتوحة لمسير الحجاج، وامتداد حيّ لتراث نبوي وجغرافي عريق، جمع بين قدسية الميقات، وصعوبة الدرب القديم، وكفاءة البنية الحديثة.

وفي كل موسم حج، يستعيد الطريق حضوره بوصفه دربًا يصل الماضي بالحاضر، ويواصل خدمة ضيوف الرحمن في رحلتهم إلى أطهر البقاع.