الشؤون الإسلامية بالشرقية تستكمل جاهزيتها لاستقبال حجاج البحرين عبر جسر الملك فهد

الثلاثاء ١٢ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١:٢٤ مساءً
المواطن - واس

استكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلةً بفرعها في المنطقة الشرقية، جاهزيتها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام القادمين من مملكة البحرين الشقيقة عبر منفذ جسر الملك فهد، ضمن خطتها التشغيلية لموسم حج 1447هـ، وذلك قبل بدء توافد الحجاج عبر المنفذ.

وهيّأ الفرع مقر الوزارة بالخدمات الدعوية والإرشادية، إلى جانب دعم الموقع بالكوادر الميدانية المؤهلة لخدمة الحجاج وإرشادهم، بما يُسهم في تقديم تجربة ميسرة لضيوف الرحمن منذ لحظة وصولهم إلى المملكة.

ويأتي ذلك ضمن جهود الوزارة في رفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتسخير الإمكانات التقنية والدعوية لخدمتهم منذ لحظة وصولهم إلى منافذ المملكة.

