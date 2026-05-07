الشؤون الإسلامية بالمدينة المنورة تستكمل استعداداته لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج

الخميس ٧ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١١:١٦ صباحاً
المواطن - واس

استكمل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة استعداداته لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين لأداء فريضة الحج لموسم هذا العام 1447هـ، وذلك في إطار حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات التوعوية والإرشادية للحجاج منذ لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم.

وأوضح المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة أسامة بن زيد المدخلي، أن الاستعدادات شملت تهيئة وتجهيز مواقع الاستقبال في المنافذ الجوية والبحرية والبرية؛ بما يضمن انسيابية الخدمات المقدمة للحجاج، وتوفير البيئة المناسبة لأداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.

تجهيز مواقع التوعية والإرشاد

وبيّن أن الجهود تضمنت تجهيز مواقع التوعية والإرشاد في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، ومطار الأمير عبدالمحسن الإقليمي، وميناء ينبع، إضافةً إلى مدينة الحجاج بمحافظة خيبر، حيث جرى دعمها بالكوادر الدعوية المؤهلة، وتزويدها بالمطبوعات الإرشادية بمختلف اللغات، إلى جانب الشاشات التوعوية والوسائل التقنية الحديثة التي تسهم في إيصال الرسائل التوعوية للحجاج بفاعلية.

وأشار إلى أن الاستعدادات شملت كذلك تهيئة الجوامع الكبرى والمساجد التي يحرص الحجاج على زيارتها خلال وجودهم في المدينة المنورة، ومن أبرزها مسجد قباء، ومسجد القبلتين، ومسجد سيد الشهداء، ومسجد الخندق، وميقات ذي الحليفة، إلى جانب عددٍ من المساجد في المنطقة المركزية، حيث تم تعزيزها بالكوادر الدعوية المؤهلة للإجابة عن استفسارات الحجاج وتوعيتهم بأحكام المناسك، وتقديم الإرشاد الشرعي بما يعينهم على أداء عباداتهم على الوجه الصحيح.

كما أشار إلى مشاركة الوزارة، ممثلةً بفرعها بمنطقة المدينة المنورة، في مركز الخدمة الشامل بساحات المسجد النبوي، لتقديم خدمات توعوية وإرشادية لضيوف الرحمن عبر كوادر متخصصة تعمل على مدار الساعة.

مواقع للإجابة عن استفسارات الحجاج

وشملت الجهود تخصيص مواقع للإجابة عن استفسارات الحجاج بإشراف دعاة مؤهلين، ودعم العمل الدعوي بكوادر نسائية لتوعية الحاجات، إلى جانب إعداد برامج دعوية وعلمية متنوعة تشمل محاضرات ودروسًا وكلمات توجيهية حول مناسك الحج وأحكامه، وإطلاق فرص تطوعية ومبادرات مجتمعية للإرشاد والمساندة التنظيمية وتوزيع المواد التوعوية.

وتأتي هذه الجهود ضمن توجيهات وزارة الشؤون الإسلامية لتعزيز خدمة ضيوف الرحمن وإبراز رسالة المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين.

