السبت ٢٣ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٣:٢٨ مساءً
“الشؤون الإسلامية” تبث أكثر من 3 ملايين رسالة توعوية رقمية خلال حج 1447هـ
تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلةً بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، تنفيذ خطتها التقنية والتوعوية لموسم حج 1447هـ، عبر بث الرسائل التوعوية والإرشادية من خلال الشاشات الرقمية المنتشرة في مساجد الحل ومصليات المنطقة المركزية؛ بهدف تعزيز الوعي الشرعي والتنظيمي والصحي لدى ضيوف الرحمن.
وبلغ عدد الرسائل التي بثتها الوزارة منذ بدء موسم الحج أكثر من (3) ملايين رسالة توعوية وإرشادية، فيما تستهدف الوصول إلى (10) ملايين رسالة بنهاية الموسم، تُقدَّم بعشر لغات عالمية؛ بما يسهم في إيصال المحتوى التوعوي إلى مختلف الجنسيات والثقافات المشاركة في الحج.
وتتضمن الرسائل محتوى توعويًا متنوعًا يركّز على بيان أحكام المناسك وآدابها، وتعظيم شعائر الله، والحث على الالتزام بالتعليمات التنظيمية والصحية والأمنية، إلى جانب تعزيز قيم التعاون واحترام الأنظمة والمحافظة على النظافة العامة.
وتُبث الرسائل عبر منظومة رقمية تشمل الشاشات الإلكترونية في الجوامع والمساجد ومراكز التوعية، إضافةً إلى خدمات الرد على الاستفسارات الشرعية بعدة لغات، ضمن منظومة متكاملة من البرامج الدعوية والإرشادية التي تنفذها الوزارة خلال موسم الحج.
وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الوزارة على توظيف التقنيات الحديثة والوسائل الرقمية؛ للإسهام في تطوير الخدمات التوعوية المقدمة لضيوف الرحمن، وتيسير أدائهم للمناسك بيسر وطمأنينة.

 

الشؤون الإسلامية: تقليص مدة الانتظار بين الأذان والإقامة بجوامع ومساجد الحجاج بالعاصمة المقدسة والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة
الشؤون الإسلامية تُسيّر أكثر من 50 رحلة ترددية يوميًا لنقل ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين إلى المسجد الحرام
“الشؤون الإسلامية” تكثّف برامج التوعية الشرعية في مصليات فنادق المنطقة المحيطة بالمسجد الحرام
