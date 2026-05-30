الشؤون الإسلامية تبدأ توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين على الحجاج المغادرين

السبت ٣٠ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٠٧ صباحاً
المواطن - واس

بدأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلةً بفرعها في منطقة مكة المكرمة، اليوم، توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- من المصحف الشريف وتراجم معاني القرآن الكريم على الحجاج المغادرين عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، بعد إتمامهم مناسك الحج لهذا العام.
وتنفذ الفرق الميدانية التابعة للوزارة أعمال التوزيع داخل صالات المغادرة وفق خطة تنظيمية تهدف إلى إيصال الهدية للحجاج قبل مغادرتهم إلى بلدانهم.
ويبلغ عدد النسخ المخصصة للتوزيع هذا العام (1.9) مليون نسخة من المصحف الشريف وتراجم معاني القرآن الكريم الصادرة عن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، والمترجمة إلى أكثر من (80) لغة عالمية؛ بما يتيح للحجاج الاستفادة من معاني القرآن الكريم بلغاتهم المختلفة.
وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج التي تنفذها الوزارة لخدمة ضيوف الرحمن، ونشر كتاب الله تعالى، وتعزيز استفادة المسلمين من معاني القرآن الكريم بمختلف لغات العالم.
وأكدت الوزارة أن عملية التوزيع ستستمر خلال الأيام المقبلة في مختلف منافذ مغادرة الحجاج الجوية والبرية والبحرية، بما يضمن وصول الهدية إلى أكبر عدد من ضيوف الرحمن، في إطار العناية التي توليها القيادة الرشيدة -أيدها الله- بالحجاج وخدمتهم منذ قدومهم إلى المملكة وحتى مغادرتهم إلى أوطانهم.

