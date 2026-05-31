مجلس الأمن يعقد اجتماعاً طارئاً حول لبنان رئاسة أمن الدولة تعلن عن بدء التقديم للوظائف العسكرية رجال بقوات الأمن الخاصة رفع العلم السعودي على سفينتين في الساحلين الشرقي والغربي لتعزيز حضور الأسطول البحري إشادات أممية بنجاح السعودية في حماية الصحة العالمية خلال حج 1447هـ الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًّا بترقية 327 عضوًا في النيابة العامة ضبط مواطن رعى 30 رأسًا من الأغنام في محمية الإمام تركي الشؤون الإسلامية تبدأ توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين على الحجاج المغادرين عبر منفذ سلوى الحج والعمرة: يجب التقيد بمواعيد المغادرة قبل انتهاء صلاحية تأشيرة الحج جوازات منفذ حالة عمار تنهي إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن بعد أدائهم فريضة الحج الجوازات في موسم حج 1447هـ.. منظومة متكاملة لخدمة أكثر من 1.5 مليون حاج
بدأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلةً بفرعها في المنطقة الشرقية، أمس، توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- من المصحف الشريف وتراجم معاني القرآن الكريم على الحجاج المغادرين عبر منفذ سلوى.
وتنفذ الفرق الميدانية التابعة للفرع أعمال التوزيع في المنفذ وفق خطة تنظيمية متكاملة تهدف إلى إيصال الهدية إلى ضيوف الرحمن بكل يسر وسهولة قبل مغادرتهم إلى بلدانهم.
وتأتي هذه الهدية ضمن البرنامج الذي تنفذه الوزارة بما يتيح للحجاج الاستفادة من معاني القرآن الكريم بلغاتهم المختلفة.
ويواصل الفرع تقديم الخدمات التوعوية والإرشادية للحجاج المغادرين عبر المنفذ، ضمن منظومة متكاملة من الأعمال التي تنفذها الوزارة في المنافذ البرية والجوية والبحرية.
ويأتي توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله-، وضمن خطة الوزارة لتوزيع نحو (1.9) مليون نسخة من المصحف الشريف وتراجم معاني القرآن الكريم على الحجاج المغادرين والعاملين في موسم الحج، تأكيدًا لريادة المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين والعناية بالحرمين الشريفين.