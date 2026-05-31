Icon

مجلس الأمن يعقد اجتماعاً طارئاً حول لبنان Icon رئاسة أمن الدولة تعلن عن بدء التقديم للوظائف العسكرية رجال بقوات الأمن الخاصة Icon رفع العلم السعودي على سفينتين في الساحلين الشرقي والغربي لتعزيز حضور الأسطول البحري Icon إشادات أممية بنجاح السعودية في حماية الصحة العالمية خلال حج 1447هـ Icon الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًّا بترقية 327 عضوًا في النيابة العامة Icon ضبط مواطن رعى 30 رأسًا من الأغنام في محمية الإمام تركي Icon الشؤون الإسلامية تبدأ توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين على الحجاج المغادرين عبر منفذ سلوى Icon الحج والعمرة: يجب التقيد بمواعيد المغادرة قبل انتهاء صلاحية تأشيرة الحج Icon جوازات منفذ حالة عمار تنهي إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن بعد أدائهم فريضة الحج Icon الجوازات في موسم حج 1447هـ.. منظومة متكاملة لخدمة أكثر من 1.5 مليون حاج Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية
تنفذ الفرق الميدانية أعمال التوزيع في المنفذ وفق خطة تنظيمية متكاملة

الشؤون الإسلامية تبدأ توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين على الحجاج المغادرين عبر منفذ سلوى

الأحد ٣١ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٧:١٦ مساءً
الشؤون الإسلامية تبدأ توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين على الحجاج المغادرين عبر منفذ سلوى
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

بدأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلةً بفرعها في المنطقة الشرقية، أمس، توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- من المصحف الشريف وتراجم معاني القرآن الكريم على الحجاج المغادرين عبر منفذ سلوى.

وتنفذ الفرق الميدانية التابعة للفرع أعمال التوزيع في المنفذ وفق خطة تنظيمية متكاملة تهدف إلى إيصال الهدية إلى ضيوف الرحمن بكل يسر وسهولة قبل مغادرتهم إلى بلدانهم.

وتأتي هذه الهدية ضمن البرنامج الذي تنفذه الوزارة بما يتيح للحجاج الاستفادة من معاني القرآن الكريم بلغاتهم المختلفة.
ويواصل الفرع تقديم الخدمات التوعوية والإرشادية للحجاج المغادرين عبر المنفذ، ضمن منظومة متكاملة من الأعمال التي تنفذها الوزارة في المنافذ البرية والجوية والبحرية.

ويأتي توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله-، وضمن خطة الوزارة لتوزيع نحو (1.9) مليون نسخة من المصحف الشريف وتراجم معاني القرآن الكريم على الحجاج المغادرين والعاملين في موسم الحج، تأكيدًا لريادة المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين والعناية بالحرمين الشريفين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد