الشؤون الإسلامية ترفع جاهزية مسجد المشعر الحرام بمزدلفة لاستقبال الحجاج

الثلاثاء ٢٦ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٥٩ مساءً
المواطن- فريق التحرير

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اكتمال جاهزية مسجد المشعر الحرام بمزدلفة لاستقبال ضيوف الرحمن بعد نفرتهم من مشعر عرفات؛ لأداء صلاتي المغرب والعشاء جمعًا وقصرًا، وذلك ضمن خطتها التشغيلية لموسم حج 1447هـ.
وأنهت الوزارة أعمال الصيانة والتأهيل والتجهيز بالمسجد، التي شملت تطوير أنظمة الصوت، وتحسين كفاءة مكبرات الصوت، وتركيب كاميرات مراقبة حديثة، وتحديث اللوحات الإرشادية، وتجهيز أبواب الطوارئ والمداخل؛ بما يسهم في تعزيز سلامة الحجاج، ورفع مستوى الراحة، وتحقيق انسيابية الحركة داخل المسجد ومحيطه.
كما جرى رفع كفاءة مرافق المسجد وتعزيز جاهزيته التشغيلية والخدمية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، بما يهيئ الأجواء المناسبة لأداء عباداتهم بكل يسر وطمأنينة.
وفُرش المسجد بالكامل بمساحة إجمالية تُقدّر بـ(5000) متر مربع، وجُهّز بـ(9) بوابات رئيسة، و(4) بوابات فرعية، و(8) أبواب للطوارئ؛ لضمان سهولة الدخول والخروج وتنظيم حركة الحشود.
وتأتي هذه الجهود ضمن خطة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لتهيئة مساجد المشاعر المقدسة ورفع جاهزيتها التشغيلية والخدمية؛ بما يمكّن الحجاج من أداء مناسكهم في أجواء إيمانية آمنة وميسّرة.

