“الشؤون الإسلامية” تستقبل 200 ألف اتصال عبر الهاتف المجاني منذ بداية موسم الحج

استقبلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلةً بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، أكثر من (200) ألف اتصال عبر الهاتف المجاني الموحد للتوعية الإسلامية (8002451000)، منذ بداية موسم الحج وحتى السابع من شهر ذي الحجة 1447هـ، ضمن منظومة الخدمات التوعوية والإرشادية المقدمة لضيوف الرحمن.

ويعمل على خدمة الهاتف المجاني أكثر من (200) داعية مؤهل، إلى جانب (30) مترجمًا فوريًا يقدمون خدماتهم بـ(14) لغة عالمية؛ للإجابة عن استفسارات الحجاج الشرعية المتعلقة بأداء المناسك على مدار الساعة.

ويُعد الهاتف المجاني أحد أبرز الخدمات التوعوية التي تنفذها الوزارة خلال موسم الحج، ويتيح للحجاج التواصل المباشر مع الدعاة والمختصين، بما يسهم في سرعة تقديم الإجابات الشرعية، ورفع مستوى الوعي الديني، وتمكين ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.

وأوضحت الوزارة أن المستهدف خلال موسم حج هذا العام 1447هـ، الوصول إلى أكثر من مليون مستفيد عبر الهاتف المجاني، في ظل التوسع المستمر في الخدمات التوعوية، ورفع جاهزية فرق العمل من الدعاة والمترجمين؛ لمواكبة الأعداد المتزايدة من ضيوف الرحمن القادمين من مختلف دول العالم.

وتأتي هذه الجهود ضمن منظومة الخدمات التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خلال موسم الحج؛ بهدف تعزيز الوعي الشرعي، وتقديم الخدمات التوعوية والإرشادية للحجاج بمختلف اللغات، بما يسهم في تيسير أدائهم للمناسك وفق المنهج الشرعي الصحيح.