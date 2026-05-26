Icon

الملك سلمان وولي العهد يتلقيان برقيات تهانٍ من قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى Icon الشؤون الإسلامية ترفع جاهزية مسجد المشعر الحرام بمزدلفة لاستقبال الحجاج Icon طني للأرصاد يرصد ميدانيًا أجواء عرفات لقياس أثر مشاريع خفض الحرارة Icon نفرة مزدلفة.. الحجاج يسلكون أطول طريق مشاة في العالم Icon حجاج بيت الله الحرام يستقرون في مشعر مزدلفة Icon تراجع أسعار الذهب بنسبة 1.3% Icon الملك سلمان وولي العهد يبعثان برقيات تهانٍ إلى قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى Icon المسجد النبوي يستقبل المصلين والزوار وسط منظومة خدمات متكاملة Icon وزير الداخلية يتفقد وحدات الدفاع المدني في مشعر منى Icon حجاج بيت الله الحرام ينفرون من عرفات إلى مزدلفة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

الشؤون الإسلامية تعلن نجاح نفرة ضيوف برنامج خادم الحرمين إلى مزدلفة

الثلاثاء ٢٦ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٣٤ مساءً
الشؤون الإسلامية تعلن نجاح نفرة ضيوف برنامج خادم الحرمين إلى مزدلفة
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عن نجاح نفرة ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، القادمين من (104) دول حول العالم، إلى مشعر مزدلفة، وذلك بعد وقوفهم على صعيد عرفات الطاهر، في ظل منظومة متكاملة من الخدمات والتنظيمات التي وفرتها الوزارة تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله-.

وغادر الضيوف مشعر عرفات مع غروب شمس اليوم التاسع من ذي الحجة، وفق خطة تنظيمية دقيقة اعتمدت على حافلات حديثة وتقنيات متطورة؛ لضمان انسيابية الحركة وتسهيل تنقلهم بين المشاعر المقدسة بكل يُسر وطمأنينة.

وفور وصولهم إلى مشعر مزدلفة، أدى الضيوف صلاتي المغرب والعشاء جمعًا وقصرًا، وبدأوا في التقاط الجمار استعدادًا للتوجه إلى مشعر منى لرمي جمرة العقبة الكبرى، مستفيدين من الخدمات الصحية والإرشادية والتموينية المتكاملة التي هيأتها الوزارة في مواقع سكنهم ومبيتهم.

من جانبهم، أعرب عدد من ضيوف البرنامج عن خالص شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله-، مثمنين الرعاية الفائقة والخدمات المتميزة التي أسهمت في تمكينهم من أداء مناسك الحج بكل راحة وطمأنينة.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

“الشؤون الإسلامية” تستقبل 200 ألف اتصال عبر الهاتف المجاني منذ بداية موسم الحج
السعودية

“الشؤون الإسلامية” تستقبل 200 ألف اتصال عبر...

السعودية
“الشؤون الإسلامية” تبث أكثر من 3 ملايين رسالة توعوية رقمية خلال حج 1447هـ
السعودية

“الشؤون الإسلامية” تبث أكثر من 3 ملايين...

السعودية
الشؤون الإسلامية تُسيّر أكثر من 50 رحلة ترددية يوميًا لنقل ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين إلى المسجد الحرام
السعودية

الشؤون الإسلامية تُسيّر أكثر من 50 رحلة...

السعودية