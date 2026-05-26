الشؤون الإسلامية تعلن نجاح نفرة ضيوف برنامج خادم الحرمين إلى مزدلفة

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عن نجاح نفرة ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، القادمين من (104) دول حول العالم، إلى مشعر مزدلفة، وذلك بعد وقوفهم على صعيد عرفات الطاهر، في ظل منظومة متكاملة من الخدمات والتنظيمات التي وفرتها الوزارة تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله-.

وغادر الضيوف مشعر عرفات مع غروب شمس اليوم التاسع من ذي الحجة، وفق خطة تنظيمية دقيقة اعتمدت على حافلات حديثة وتقنيات متطورة؛ لضمان انسيابية الحركة وتسهيل تنقلهم بين المشاعر المقدسة بكل يُسر وطمأنينة.

وفور وصولهم إلى مشعر مزدلفة، أدى الضيوف صلاتي المغرب والعشاء جمعًا وقصرًا، وبدأوا في التقاط الجمار استعدادًا للتوجه إلى مشعر منى لرمي جمرة العقبة الكبرى، مستفيدين من الخدمات الصحية والإرشادية والتموينية المتكاملة التي هيأتها الوزارة في مواقع سكنهم ومبيتهم.

من جانبهم، أعرب عدد من ضيوف البرنامج عن خالص شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله-، مثمنين الرعاية الفائقة والخدمات المتميزة التي أسهمت في تمكينهم من أداء مناسك الحج بكل راحة وطمأنينة.